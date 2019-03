«Roberta Ragusa potrebbe essere viva in Francia» | la testimonianza choc a Pomeriggio 5

attualitavip.myblog

(Di mercoledì 20 marzo 2019) È stato fissato per il 10 luglio il processo in Cassazione ad Antonio Logli, accusato dell’omicidio e della distruzione del cadavere della moglie, l’imprenditrice svanita nel nulla la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012. Oggi a5 gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Barbara D’Urso, riprendendo un articolo comparso su Velvet, avrebbe parlato di un testimone che direbbe di aver vistoin? Io l’ho vista, l’ho incontrata a Cannes, in. Ci ho parlato e lei si è subito allontanata». Secondo il testimone, la donna si sarebbe allontanata in compagnia di un uomo. La conduttrice manda in onda anche un’intervista a Sara Calzolaio, attuale compagna di Antonio Logli, che avrebbe affermato: «gestiva i soldi dell’autoscuola. Lasciava in casa circa 190 euro per le spese correnti e il ...

