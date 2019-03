Meno auto e inquinamento | più case | abitanti | integrazione e conoscenza | ecco la Milano

Toninelli e la gaffe sull'auto diesel : 'L'ho comprata perché costava Meno. Siamo oltre la follia' : Il ministro Danilo Toninelli è finito in una polemica scomoda dopo la sua gaffe al Tg2 Motori di qualche giorno fa, quando ha elogiato le auto elettriche criticando le auto diesel, per poi ammettere ...

Renzi a Londra - tra ritardi - autoironie e frecciate : 'Corbyn? Vale Meno di un decimo di Blair' : shish" - sia sulla sua sconfitta politica - "Io e Cameron possiamo tenere un master su come organizzare il giusto referendum" - ma anche un giudizio sferzante sull'attuale leader laburista, Jeremy ...

Matteo Renzi a Londra - tra ritardi - autoironie e frecciate : "Corbyn? Vale Meno di un decimo di Blair" : L'intervento per presentare il suo libro "Un'altra strada" doveva durare un'ora, ma Matteo Renzi ha fatto 40 minuti di ritardo e ha quindi dovuto contenere il suo discorso alla Christopher Ingold Building ospite dell'Italian Society dell'Ucl. A raccontarlo è Londra Italia. Il Giornale di Londra.A Londra, parlando di #UnAltraStrada coi giovani italiani. Tutti sconvolti dal caos #Brexit: nessuno sa come finirà. Hanno vinto un ...

Aldo Grasso : "Ad Alberto Angela servono Meno aggettivi e Meno autocompiacimento" : Alberto Angela è tornato sul piccolo schermo con "Meraviglie d'Italia" e, per l'occasione, il critico televisivo Aldo Grasso gli ha dedicato una video-recensione sul sito del Corriere della Sera. Pur esaltando le capacità e l'autorevolezza di Angela, Grasso non ha risparmiato qualche piccola critica.Nella video-recensione, infatti, il critico afferma: "Noi siamo felici di promuovere le bellezze d'Italia. Noi ci sentiamo tutelati da ...

Auto : le nostre strade sono sempre Meno sicure e la causa è dei… camion : Il Ministero dei Trasporti continua a rimanere inerme di fronte un parco circolante in Italia di Tir e camion sempre più obsoleto e pericoloso L’incertezza economica e il ritardo dei decreti di riparto delle risorse deprimono il mercato dei veicoli industriali con massa totale a terra superiore alle 3,5 t che per il mese di febbraio 2019 indica un calo del 14,9% rispetto allo stesso mese del 2018 (1.625 unità immatricolate contro 1.910), ...

Bollo auto 2018 : sconto col conto corrente - ecco chi paga Meno : Bollo auto 2018: sconto col conto corrente, ecco chi paga meno Risparmio Bollo auto con domiciliazione Uno sconto del 10% sul Bollo auto. Tale riduzione spetta a chi sceglie la domiciliazione bancaria, ma non ovunque. Infatti la misura è attiva da un po’ di tempo solo in Lombardia. Si era parlato di seguire l’esempio lombardo anche nelle altre Regioni, ma l’ipotesi è tramontata, almeno per il momento. Anche se la speranza è l’ultima a morire, ...

Autostrade : Toninelli - 'presto tavolo su fenoMeno franoso A5' : Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Il fenomeno franoso è costantemente monitorato sia dal Comune di Quincinetto che dal Centro di Competenza della Protezione Civile su mandato della concessionaria autostradale Sav. Al fine di esaminare gli elementi acquisiti con il monitoraggio e l’individuazione di eventu

Autostrade : Toninelli - 'presto tavolo su fenoMeno franoso A5' (2) : (AdnKronos) - "Il Ministero dell’Ambiente informa che sul sistema Rendis la Regione Piemonte ha già caricato l’intervento di difesa idrogeologica del versante in sponda destra fiume Dora Baltea in località Chiappetti, per un importo richiesto pari a 4 milioni di euro. Per procedere all’erogazione de

Donne e auto nuova : oltre 5000 euro in Meno rispetto agli uomini - i marchi preferiti dal genere femminile : Le Donne spendono €5.500 in meno degli uomini per comprare l’auto nuova; per il 42% i bassi consumi sono una priorità. meno budget ma più preparazione degli uomini nel processo di scelta e acquisto La scelta dell’auto nuova è un processo influenzato da tanti fattori, tra cui il potere di acquisto, le esigenze pratiche della propria quotidianità, i gusti estetici e i costi di gestione. Che conseguenze hanno sulle Donne tutti questi ...

Con l'autonomia servizi migliori o Meno tasse? : Perché trasferire 131 funzioni dallo Stato alla Lombardia dovrebbe garantire maggiore efficienza. E fisco più leggero a livello nazionale. In teoria

Ecotassa automobili : da oggi al via il sistema bonus-malus che incentiva chi inquina Meno : Da oggi, 1° marzo 2019, scattano Ecotassa ed ecoincentivi sull'acquisto delle nuove automobili. Questo meccanismo bonus-malus è stato inserito nella nuova Manovra finanziaria con l'obiettivo di incentivare i cittadini all'acquisto di veicoli non inquinanti, a discapito di quelli con maggiori emissioni di anidride carbonica. Il discorso, almeno per il momento, è valido solo per le automobili e dipenderà esclusivamente dall'impatto ambientale e ...

Autonomia - Fontana : "Tempi? Speravo in qualche giorno in Meno" : 'Quasi immediata no. Speravo in qualche giorno in meno, ma il concetto è la volontà di andare avanti'. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine dell'inaugurazione della XXII ...

Allerta Smog a Parigi : domani solo auto Meno inquinanti : Soltanto le auto “pulite” potranno circolare domani nel perimetro di Parigi e della sua banlieue, dopo diversi giorni di picco di inquinamento da particelle fini e un clima primaverile in pieno inverno. La richiesta alla Prefettura, da parte del Comune, era rimasta senza risposta per diversi giorni. Divieto, domani, anche per i tir mentre la velocità in tutta l’area della capitale dovra’ essere ridotta di 20 km/h. ...