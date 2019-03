Mare Jonio | voce inquietante dalla procura | perché potrebbero indagare ancora Matteo

Io - a bordo della Mare Jonio : ecco come abbiamo salvato quei migranti : LAMPEDUSA - Ho visto persone strette in un gommoncino bianco e la paura che arriva in un attimo all'avanzare di una motovedetta libica. Ho ripreso giovani soccorritori tendere la mano ai migranti e ...

Mare Jonio : Pm Agrigento a Lampedusa per interrogatori : Al via gli interrogatori sulla vicenda Mare Jonio. A Lampedusa i magistrati hanno iniziato a sentire i componenti dell'equipaggio e quanti erano sulla nave della Ong Mediterranea per cui stanotte ...

Sequestro Mare Jonio : i pm di Agrigento a Lampedusa per gli interrogatori : Il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto Cecilia Baravelli hanno iniziato, a Lampedusa, gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Agrigento sullo sbarco di 50 migranti soccorsi dalla Mar Jonio. Verranno sentiti i componenti dell'equipaggio e quanti erano sulla nave della Ong Mediterranea e poi verranno ascoltati anche i 50 migranti - fra cui 15 minori non accompagnati -.La Procura della Repubblica di ...

Migranti - nave Mare Jonio sotto sequestro. Iniziati gli interrogatori | : La Procura, che indaga contro ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha notificato il sequestro dell'imbarcazione della ong Mediterranea, approdata ieri con 49 persone a bordo. La ...

Io - a bordo della Mare Jonio : ecco come abbiamo salvato quei migranti : Il racconto a bordo della nave dell'ong: "Le onde sono alte tre metri quando arriva la comunicazione della Guardia di finanza di ferMare i motori. Il comandante però non esita un minuto e dice "Non possiamo farlo, rischiamo la vita" ".

Mare Jonio - il retroscena : così Giuseppe Conte ha salvato l'equipaggio della ong dall'arresto : Cosa è successo nelle ore in cui la ong Mare Jonio è rimasta attraccata nel porto di Lampedusa, prima dello sbarco degli immigrati e del sequestro della nave? Una ricostruzione la offre Repubblica, che si concentra in particolare sul ruolo di Giuseppe Conte. Né a lui né a Luigi Di Maio sarebbe conve

Mare Jonio - così l'Ong ha ottenuto i soldi. L'ira dei correntisti su Banca Etica : Era il cinque ottobre del 2018 quando Mediterranea Saving Humans annunciò urbi e orbi di aver trovato una nave. "Lo abbiamo fatto dopo un"estate in cui il governo italiano ha mosso una guerra senza quartiere contro le migrazioni e contro le Ong", scriveva la piattaforma di associazioni dedita alla "disobbedienza morale". Oggi Mare Jonio è al centro delle polemiche per aver recuperato 40 migranti al largo delle coste libiche. Ed è normale dunque ...

Mare Jonio sotto sequestro - non ci sono indagati. Ong : “Non abbiamo violato la legge” : I 50 migranti hanno trascorso la notte nel centro d'accoglienza di Lampedusa. L'armatore ha replicato al ministro degli Interni: "Noi salviamo vite in Mare, non ci preoccupiamo del destino giudiziario di Salvini. Nave italiana, porto italiano, giusto? abbiamo anche il via libera del sindaco di Lampedusa, che non mi pare sia esattamente di estrema sinistra"Continua a leggere

Sequestrata la Mare Jonio dopo lo sbarco dei migranti a Lampedusa : Roma, 20 mar., askanews, - I 48 migranti della Mare Jonio sono sbarcati ieri sera a Lampedusa e poco dopo la Guardia di Finanza ha notificato al comandante della nave, Pietro Marrone, il provvedimento ...

Indagine sulla Mare Jonio - il giorno degli interrogatori : Notifiicato stanotte al comandante Pietro Marrone il provvedimento di sequestro della nave , oggi a Lampedusa è il giorno degli interrogatori e dell'analisi delle conversazioni radio tra i centri di ...

Lampedusa - sequestrata la nave Mare Jonio : Durante la notte la Guardia di Finanza ha notificato alcomandante della Mare Jonio il sequestro probatorio della nave,disposto dalla procura di Agrigento che indaga perfavoreggiamento all'immigrazione clandestina in merito allosbarco dei 49 immigrati

Mare Jonio : i migranti sbarcano - nave sequestrata. Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata. "Per condizioni ...

Mare Jonio - il trionfo di Matteo Salvini nelle parole di Alan Friedman ad Agorà : No, ad Alan Friedman non piace affatto Matteo Salvini. Eppure anche il giornalista e firma del Corsera è costretto ad ammettere l'ovvio: che le politiche del leader della Lega attraggono consensi. E che dunque, evidentemente, non sono poi così sbagliate. L'indiretta confessione piove negli studi di

Mare Jonio sequestrata - migranti a Lampedusa/ Indagine per immigrazione clandestina : La Mare Jonio è stata sequestrata dopo che i 49 migranti a bordo sono stati fatti sbarcare a Lampedusa. Indagine per immigrazione clandestina