Lampedusa | sequestrata la nave Mare Jonio

Sbarcati a Lampedusa i 49 migranti. Nave sequestrata. Salvini : “Arrestateli tutti” : È ormai scontro al calor bianco, tra Matteo Salvini e la Ong vicina all’estrema sinistra (capomissione è Luca Casarini, ex leader dei no global) che due giorni fa ha salvato 49 persone al largo della Libia. Nonostante le direttive del ministro e le intimazioni a fermarsi e non dirigere verso le acque italiane, la «Mare Jonio» in mattinata è arrivat...

Mare Jonio sbarca a Lampedusa : sequestrata <br>Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata. "Per condizioni ...

Mare Jonio entra a Lampedusa : sequestrata <br>Procura indaga per favoreggiamento : Sul caso della nave Mare Jonio che ha soccorso 49 migranti si è mossa la Procura della Repubblica di Agrigento. I magistrati hanno aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.La nave che era ferma davanti a Lampedusa è entrata in serata nel porto, scortata dalle motovedette della Guardia di finanza, ed è stata sequestrata. "Per condizioni meteomarine avverse ci è ...

Nave Jonio attracca a Lampedusa : sbarcati i migranti : Salvini : 'Sequestrata - chi sbaglia paga. Tutto organizzato da giorni' : Per il segretario Pd Nicola Zingaretti , siamo di fronte 'all'ennesima sceneggiata': 'In totale assenza di politica estera e sull'immigrazione, stiamo assistendo all'ennesimo tragica sceneggiata ...