Internet di cittadinanza in Costituzione | parte l' iter della proposta 5 Stelle

L'Anpal sul reddito di cittadinanza : "La maggior parte dei beneficiari non ha Internet" : "Una vasta e maggioritaria quota" dei potenziali beneficiari del reddito che saranno avviati al percorso per il reinserimento al lavoro "non è dotata degli strumenti informatici necessari" a essere "continuamente collegati con le piattaforme", uno degli obblighi previsti dal decretone. Lo dice il presidente uscente delL'Anpal Maurizio Del Conte. Si va dalla Valle d'Aosta dove "l'80% ha questi strumenti" al "37% del Lazio al 32% della ...

Reddito di cittadinanza : presentato il sito Internet - per Conte 'Misura di equità sociale' : Il 4 febbraio dal palco dell'Auditorium dell'Enel di Roma, il Vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha presentato ufficialmente la prima card del Reddito di cittadinanza che, come aveva anticipato lui stesso durante una recente intervista a Bruno Vespa nella trasmissione televisiva Porta a Porta, è del tutto simile ad una comunissima carta Postepay. Questo anche per rispettare le persone che chiederanno di accedere al Reddito di ...

