ilpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Inlo‘Ala al-, autore di Palazzo Yacoubian e Sono corso verso il Nilo, tra gli altri, èin uncon l’accusa di aver insultato il presidente Abdel Fattah al Sisi, le forze armate e le istituzioni giudiziarie

Radio3tweet : Le nuove restrizioni ai social media in #Egitto e lo scrittore Alaa al-Aswany accusato dal governo per i suoi artic… - sadape54 : RT @ilpost: In Egitto lo scrittore ‘Ala al-Aswany è sotto processo in un tribunale militare per un suo articolo - ilpost : In Egitto lo scrittore ‘Ala al-Aswany è sotto processo in un tribunale militare per un suo articolo -