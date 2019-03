Forte scossa di terremoto in Turchia DATI e MAPPE

Napoli : terremoto a Pozzuoli - la scossa più Forte sveglia la popolazione : Uno sciame sismico di 34 lievi scosse ha interessato il napoletano. Attualmente non si registrano danni a cose o persone, ma il terremoto è stato avvertito distintamente a Pozzuoli e nelle zone limitrofe. I residenti del luogo hanno comunicato di aver sentito un forte boato e poi i vetri tremare. La scossa, benché non sia stata molto forte, è stata avvertita dalla popolazione siccome l'ipocentro era molto superficiale. La direttrice ...

Violento terremoto in Perù - Forte scossa nella notte : magnitudo 7 - 1 : Il sisma è stato registrato questa mattina in Perù a 67 km di Juliaca, città meridionale del paese sudamericano. L'ipocentro è molto profondo a 258 km. Al momento non è stato segnalato un pericolo tsunami.Continua a leggere

Terremoto in Ecuador : violenta scossa di magnitudo 7 - 5 - è la più Forte da inizio anno : Una scossa di Terremoto molto violenta, di magnitudo 7.5 della scala Richter, ha colpito il confine fra Perù ed Ecuador alle 5,17 (ora locale) di venerdì mattina. Il sisma, secondo l'istituto geofisico dell'Ecuador, avrebbe avuto una potenza di poco maggiore, considerando il calcolo della magnitudo momento, pari a Mwp 7.6. Lo stesso istituto afferma che l'epicentro del Terremoto è stato localizzato a circa 122 chilometri da Macanas, nella ...

Forte scossa di terremoto in Ecuador : 2 feriti e danni “non gravi” : Il presidente dell’Ecuador ha reso noto che a seguito della Forte scossa di terremoto magnitudo 7.5 (dati USGS), verificatasi poche ore fa, non si sono registrati “gravi danni secondo i rapporti preliminari“. Il presidente ha precisato che il sisma – che ha avuto ipocentro a oltre 100 km, ed epicentro a 122 km da Macas, capoluogo della provincia di Morono Santiago, al confine col Perù – è stato avvertito in tutto il ...

Paura in Turchia : una Forte scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa : Una forte scossa di terremoto si è verificata in Turchia alle 19:23:30. L’evento, di magnitudo 5.6, si è verificato ad una profondità di 10 km, nella zona di Cannakale, nei pressi della costa Ovest. Aggiornamenti a breve. L'articolo Paura in Turchia: una forte scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte scossa di terremoto nell'Atlantico - avvertito alle isole Azzorre : Una scossa di terremoto di Forte entità è stata registrata oggi 14 febbraio 2019, esattamente alle 20.47, nel cuore dell'oceano Atlantico centrale, a largo dell'arcipelago delle Azzorre. Stando ai...

Terremoto - Forte scossa in India : avvertito a Srinagar e in altre parti del Kashmir [DETTAGLI] : Una forte scossa Terremoto si è verificata poco fa in India. La scossa, di magnitudo 5.6, ha colpito il Nord-Ovest del Paese. L’epicentro è stato registrato nel Nord-Ovest del Kashmir, a 118 chilometri da Srinagar, mentre l’ipocentro a 40Km di profondità. La scossa si è verificata alle 22.17 ora locale ed è durata diversi secondi. Al momento, scrive il Times of India, non si hanno notizie di vittime né danni. L'articolo Terremoto, ...

Terremoto a L'Aquila oggi - Forte scossa di magnitudo 3.6 : L'Aquila, 5 febbraio 2018 - Torna la paura a L'Aquila . Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,6 , stima di Ingv , si è verificata stamattina nella provincia abruzzese alle 9:09 ora italiana. Il sisma ...

Forte scossa sismica nell'aquilano - paura e apprensione nella popolazione : L'Aquila - Una Forte scossa sismica di magnitudo 3.6 si è avvertita pochi minuti fa nell'aquilano, rinnovando lo spavento nella popolazione ancora provata dal terremoto di quasi 10 anni fa. La scossa il cui epicentro è stato registrato nel territorio del comune di Pizzoli è stata distintamente avvertita nel capoluogo. leggi tutto

Grecia : Forte scossa di terremoto nella notte - epicentro sulla costa di Kastrosikia. Tremori in Salento : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 5 febbraio 2019, esattamente alle 03.26, nel mar Ionio orientale in corrispondenza delle coste della Grecia. Stando ai dati giunti dai...

Indonesia : nuova Forte scossa di terremoto a Sumatra : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato sulla costa dell’isola di Sumatra, in Indonesia, alle 11:59:32 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato preceduto da una scossa magnitudo 6.3 alle 10:27 ora italiana. L'articolo Indonesia: nuova forte scossa di terremoto a Sumatra sembra essere il primo su Meteo Web.