Flavio Montrucchio fa il botto con Primo appuntamento

Flavio Montrucchio debutta in «Primo Appuntamento» : «In amore litigate sempre» : Primo appuntamento, la versione di MontrucchioPrimo appuntamento, la versione di MontrucchioPrimo appuntamento, la versione di MontrucchioPrimo appuntamento, la versione di MontrucchioPrimo appuntamento, la versione di MontrucchioPrimo appuntamento, la versione di MontrucchioPrimo appuntamento, la versione di MontrucchioPrimo appuntamento, la versione di MontrucchioPrimo appuntamento, la versione di MontrucchioPrimo appuntamento, la versione di ...

Flavio Montrucchio a Blogo : "Il mio 'primo appuntamento' con Real Time? Spero ce ne sia un secondo..." : Flavio Montrucchio debutta questa sera, martedì 19 marzo, su Real Time al timone di Primo Appuntamento con la sua giacca rossa e l'immagine di Re di Cuori scelta sia per la promozione del programma che come 'identità' narrativa per la conduzione del suo ruolo nel dating show. Un re di cuori però ironico, che non si prende troppo sul serio, come del resto fa nella vita - e lo testimoniano nei suoi scatti Instagram - e come ci racconta farà ...

Flavio Montrucchio rimette in moto "Primo appuntamento" : È previsto questa sera, 19 marzo, il ritorno su Real Time della terza stagione di "Primo Appuntamento", lo show che fa battere il cuore ai single in cerca dell"anima gemella. E alla conduzione arriva il celebre Flavio Montrucchio, divo indimenticato di Centovetrine.Il format della nuova edizione resta più o meno invariato. Nel ristorante Geco di Roma tante nuove coppie si avvicendano per vivere il loro primo appuntamento, ovvero una romantica ...

Flavio Montrucchio è il Cupido di "Primo Appuntamento" : tutte le anticipazioni : Domani, martedì 19 marzo, in prima serata su Real Time torna il programma che conduce i concorrenti alla ricerca dell'anima...

Flavio Montrucchio diventa Cupido : vuoi incontrare l'anima gemella? : ... un'attenzione particolare a tutte le sfumature della 'diversità', la voglia di raccontare con delicatezza e un pizzico di ironia la ricerca dell'amore nel mondo contemporaneo. Tra coloro che cercano ...

Primo Appuntamento riparte da Flavio Montrucchio. I concorrenti che catalizzeranno l’attenzione in anteprima – Foto : Flavio Montrucchio Via Gabriele Corsi, dentro Flavio Montrucchio: Primo Appuntamento cambia volto e torna domani alle 21.10 su Real Time con quaranta nuove cene ed altrettante possibili storie d’amore da far nascere. Il programma, giunto alla terza edizione, terrà compagnia al pubblico con nuove dieci puntate cariche di personaggi particolari, che porteranno in video racconti non solo romantici ma curiosi da un punto di vista sociale. Ecco ...

Flavio Montrucchio presto in TV con Alessia Mancini? L’indiscrezione : Flavio Montrucchio in TV con una sit-com insieme ad Alessia Mancini? L’indiscrezione: “Qualcosa bolle in pentola” Alessia Mancini, dopo la sua partecipazione a l’Isola dei famosi, potrebbe di nuovo ritornare in TV. A far trapelare quest’indiscrezione, oggi, è stato il marito Flavio Montrucchio in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. L’attore, impegnato della promozione del suo ...

Primo Appuntamento su Real Time con Flavio Montrucchio inizia il 19 marzo (Anteprima Blogo) : Si avvicina il ritorno in tv di Primo Appuntamento, dating show di Real Time. La terza edizione, secondo quanto risulta a Blogo, andrà in onda a partire da martedì 19 marzo in prima serata. Alla conduzione, come ufficializzato il giorno di San Valentino dal canale Discovery, ci sarà Flavio Montrucchio. L'attore torinese subentra a Gabriele Corsi, che è stato al timone del programma nella seconda edizione. In precedenza il ruolo del ...

Primo Appuntamento - Flavio Montrucchio nuovo cupido per Real Time : San Valentino ha stimolato la comunicazione di Real Time che nel giorno degli Innamorati annuncia 'l'acquisizione' di Matrimonio a Prima Vista Italia e ufficializza l'arrivo di Flavio Montrucchio alla conduzione di Primo Appuntamento, dating show condotto nella scorsa stagione da Gabriele Corsi.prosegui la letturaPrimo Appuntamento, Flavio Montrucchio nuovo cupido per Real Time pubblicato su TVBlog.it 14 febbraio 2019 19:23.

La nuova avventura di Flavio Montrucchio : condurrà Primo Appuntamento su Real Time : L'indiscrezione arriva da Novella 2000 e vorrebbe Flavio Montrucchio pronto ad approdare nella famiglia Discovery. Montrucchio sarà infatti il conduttore di Primo Appuntamento, tra i...