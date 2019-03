Diciotti | dissidenti M5s Nugnes e Fattori | “Diritti compressi” “Sono cresciuta nei

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) “I diritti umani sono la base di pace e giustizia nel mondo: quelli delle persone a bordo della navesono stati compressi, diritti di soggetti fragili e in condizioni psico-fisiche precarie. A mio giudizio ciò non ha comportato il rispetto di un interesse nazionale“, ha detto in Aula al Senato la senatrice Paolaintervenendo in dissenso dal gruppo sull’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Salvini.Dopoè intervenuta, sempre in dissenso rispetto al gruppo M5s, anche l’altra dissidente Elena: “Dopo che quest’Aula votò che Ruby era la nipote di Mubarak, mi era detto che con il M5s queste cose non sarebbero mai accadute”. “Sononei Cinquestelle con l’onestà come faro”, ha aggiunto, sostenendo quindi che “non c’era un interesse rilevante per il Paese ...

