Conte | oggi ok a decreto cantieri

Sci - seconda prova di discesa femminile : Fanchini Contenta - Goggia “non eccezionale” : Fanchini: “Sono contenta, ma ho due punti da sistemare”. Goggia: “prova discreta, non eccezionale”. Brignone: “Sono motivata” Le dichiarazioni delle azzurre dopo la seconda prova di discesa. Nadia Fanchini: “Ieri è stato un po’ più impegnativo, perché non avevo riferimenti e la pista era nuova. Sono scesa un po’ sulle uova, dovevo capire bene le linee: oggi ho cercato di tirare un ...

Conte : “Oggi il taglio della prima lamiera per il nuovo Ponte di Genova : “Oggi sarò a Valeggio sul Mincio (Verona) per l’inaugurazione dello stabilimento ‘Fincantieri Infrastructure’. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova“: lo ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte. L'articolo Conte: “Oggi il taglio della prima lamiera per il nuovo Ponte di Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Aereo Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo - Conte : “Oggi è un giorno di dolore” : “Oggi è un giorno di dolore. Nell’Aereo della Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo da Addis Abeba vi erano anche nostri connazionali. Ci stringiamo tutti ai familiari delle vittime rivolgendo loro i nostri partecipi, commossi pensieri“: lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'articolo Aereo Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo, Conte: “Oggi è un giorno di dolore” ...

Tav. Conte appoggia il M5S e dice 'no' a Salvini. Dubbi sulla convenienza : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera'. E ha sottolineato: 'Ho ...

Conte affossa la Tav : «Se fosse proposta oggi mi batterei affinché non venisse realizzata» : Dopo la convocazione dei tecnici il 6 marzo , c'è stata la riunione politica: «Escludo ci possa essere una crisi di governo». Ma le riunioni continueranno anche questa sera: prima quella dei ...

Isola dei Famosi - Fabrizio Corona sul “caso Fogli” : “La storia è andata tutta in un altro modo e oggi lo racConterò” : “50mila euro per un video di tre minuti? Chi ha messo in giro questa voce vuole solo continuare a speculare. Se volete continuare a scrivere fake news, fate pure. La storia è andata tutta in un altro modo e io oggi lo racconterò per filo e per segno. Farò una conferenza stampa, tra poco comunicherò dove e quando”. dopo le polemiche di questi giorni per il suo intervento all’Isola dei Famosi contro Riccardo Fogli, Fabrizio ...

Tav - oggi il vertice tra Conte e i due vice E Di Maio chiede una tregua a Salvini Il Pd vuole la sfiducia per Toninelli : La strategia del premier, i tempi per l’opera incombono e le Europee si avvicinano. I leghisti però avvertono: arriverà il redde rationem

Toninelli : non esiste un secondo dossier. Conte : mai appoggiato una “mini-Tav” : È giallo sul nuovo documento che considera solo spese e ricadute sul nostro Paese. Per il premier è stato richiesto dal Mit. Il ministro delle infrastrutture: «L’analisi-costi benefici è una sola»