Borse europee caute in attesa della Fed Milano più stabile

Borse europee - passi di avvicinamento tra Deutsche Bank e Commerzbank : ...simile operazione è quella di generare una combinazione che da due banche indebolite dalla recente crisi possa assicurare la nascita di una struttura pienamente competitiva per la più grande economia ...

Borse europee positive - si compra in attesa Moody's : In Europa si scatenano gli acquisti , così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, mentre aspetta il giudizio di Moody's sul rating sovrano del Paese. Il clima è in generale positivo ...

Milano tonica. Più caute le altre Borse europee : Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente . Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB , che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. L'...

Borse europee caute aspettando sviluppi Brexit. Piazza Affari in pole : Le Borse europee restano caute aspettando gli sviluppi della Brexit , mentre fa meglio Piazza Affari , che beneficia di alcuni spunti rialzisti prevalentemente interni. Oggi, il Parlamento inglese si ...

Piazza Affari e le altre Borse europee proseguono incerte : Bilancio ancora incerto per Piazza Affari e le principali borse europee , che confermano una grande prudenza e non si sbilanciano, prima del voto sul nuovo accordo per la Brexit strappato dalla ...

Le Borse europee in attesa del voto sulla Brexit : Milano. I mercati finanziari restano in attesa del voto sulla Brexit in programma in serata al Parlamento britannico. Gli indici delle principali Borse europee, compreso Piazza Affari, ruotano intorno alla parità o poco al di sopra dopo una breve fiammata mattutina innescata dall'ottimismo per l'acc

Borse europee e Piazza Affari aprono a piccoli passi : Seduta prudente per le principali Borse del Vecchio Continente e per Piazza Affari, che proseguono le contrattazioni poco sopra la parità. I mercati sono in cerca di una direzione e di nuovi spunti, ...

Borse europee positive - Milano a -0 - 48% : 9.22 Apertura di segno positivo per le Borse europee, che tentano il rimbalzo dopo le perdite delle scorse sedute. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,48% a 20.583 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 242 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,49%. Londra +0,68%, Parigi +0,5% e Francoforte +0,35%. Euro a 1,1245 dollari e 125,07 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse europee chiudono in rosso - a Piazza Affari giù Fca e Pirelli : In particolare evidenza FCA, scesa del 2,63% a causa del protrarsi delle trattative tra Stati Uniti e Cina in tema di dazi e del timore di un rallentamento eccessivo dell'economia globale. Lettera ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 65% : 9.50 Apertura negativa per le Borse europee, sulla scia dei forti ribassi delle asiatiche penalizzate dalle tensioni commerciali tra Usa e Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,65% a 20.563 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 243 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,49%. Londra -0,7%, Parigi -0,58% e Francoforte -0,66%. Euro a 1,1208 dollari e 124,42 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse europee negative in avvio di seduta : C'è attesa per la riunione del direttivo della Bce a Francoforte: Mario Draghi potrebbe annunciare un nuovo piano per stimolare l'economia che sta perdendo colpi. Intanto l'Euro si mantiene stabile ...

Borse europee deboli - Milano a -0 - 13% : 9.25 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, sulla scia di Wall Street e Tokyo, e in attesa delle decisioni di politica monetaria della Bce. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,13% a 20.824 punti. Spread Btp-Bund tedesco stabile a 246 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,59%. Londra -0,31%, Parigi -0,13% e Francoforte -0,35%. Euro a 1,1302 dollari e 126,29 in apertura dei mercati valutari.

Borse europee caute guardano alla BCE : Si muovono con cautela le principali Borse europee mentre sale l' attesa tra gli investitori per la riunione di politica monetaria della BCE , in agenda domani 7 Marzo. Nel frattempo, gli addetti ai ...

Borse europee positive - Milano +0 - 59%; spread stabile a 255 punti : Le Borse europee partono positive, sulla scia dell'ottimismo su una positiva conclusione del negoziato sul commercio tra Cina e Stati Uniti. Londra sale dello 0,31% a 7.127 punti. A Milano l'indice ...