ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) Il caso della Mare Jonio agita e non poco il governo a ridosso del voto in Aula su Salvini per la Diciotti. La nave umanitaria si trovadi fronte Lampedusa e dopo aver ignorato il divieto di ingresso in acque territoriali da parte della Guardia di Finanza, attende indicazioni per un porto di sbarco.Il braccio di ferro tra il Viminale e le Ong di fatto però è cominciato ieri sera quando il ministro degli Interni ha fatto sapere che isono chiusi ribadendo la linea dura del governo. Una linea che a quanto pare non viene condivisa dache in prima pagina oggi strilla il titolo "". Una sorta dida parte del quotiadiano fondato da Scalfari che dà voce aiche vogliono l'immediato sbarco dei 49 migranti. E così sul fronte buonista c'è in prima fila Concita De Gregorio che proprio sumanda un messaggio all'ammiraglio Giovanni ...

mbwManzoni : Su 'Repubblica' spunta l'appello dei buonisti: 'Adesso aprite i porti' -