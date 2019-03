Sollievo Juve | ecco perché Ronaldo non sarà squalificato

Napoli-Juventus - sospiro di Sollievo per Allegri : Cristiano Ronaldo torna ad allenarsi in gruppo : Il giocatore portoghese è tornato ad allenarsi con il gruppo, fugando dunque i dubbi sulla sua presenza in campo contro il Napoli Buone notizie per la Juventus in vista del big match di campionato domenica contro il Napoli. Cristiano Ronaldo, che ieri aveva svolto solo un programma differenziato per il problema alla caviglia sinistra, oggi è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Lo fa sapere il club bianconero. Questa la nota ...