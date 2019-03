SkyBox Labsha annunciato un nuovo puzzle game ispirato a Limbo chiamato Stela

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019) Come segnalato da Bleeding Cool, durante la GDC 2019,Labs hail suoprogetto, in uscita su Xbox One e PC. Il gioco è un'avventura a scorrimento, con una pesante influenza di titoli comeed Inside.è ambientato in un antico mondo arrivato al culmine dei sui giorni, devastato da cataclismi e abitato da creature gigantesche. I giocatori vestiranno i panni di una giovane donna, intenta a scoprire quello che resta di questo pianeta. Come potrete vedere voi stessi dal trailer qui in basso, all'interno di questa avventura dovrete risolvere vari enigmi ambientali per riuscire a progredire nella storia.è il classico, che sfrutta una grafica 3D per rendere i vari ambienti di gioco più vivi. Dopoed Inside,Labs tenta di stupire il pubblico con un prodotto che possiamo tranquillamente definire classico.Leggi ...