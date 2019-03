Scialpi confessione choc ho rischiato di morire per colpa del cuore

musicaetesti.myblog

(Di martedì 19 marzo 2019)sui social è tornato a parlare delle proprie condizioni di salute, già molto preoccupanti e qualche tempo fa ha subito un’intervento per mettere un pacemaker. Il cantante ha raccontato di averla vita per ben 3 volte, da inizio gennaio a oggi. Dimesso dall’ospedale,avrà il responso da un ultimo esame effettuato. Sono un po’ triste perché il medico mi ha detto che in questo mese ho avuto un’aritmia non sostenuta. Hodi. Potrebbe riaccadere, nonostante io abbia il pacemaker, e magari potrei. Questa cosa mi fa molto riflettere. Dopo la visita del cardiologo la notizia è che ci sono stati tre eventi di aritmia non sostenuti dal pacemaker. Sono stato in pericolo di vita tre volte. Farò un esame e dopodiché si saprà in che condizioni sono. Per il momento resto a rischio. C’è bisogno di una preghiera, in primis mia, poi ...