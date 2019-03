Salvini non governa da papà

I numeri di Salvini sui morti nel Mediterraneo non tornano : Ha parlato di un solo morto in tutto il 2019: in realtà sono probabilmente più di 150 e la traversata non è mai stata così pericolosa come oggi

Flat tax - Lezzi - M5s - : 'Non si può fare' - Salvini : 'Pensi alle regioni del Sud' : Per il M5s, ha sottolineato la Lezzi, bisogna "ripartire dall'abbassamento del cuneo fiscale perché c'è bisogno di lavoro e di sostenere le imprese per rilanciare l'economia". Salvini insiste: "...

Aria che tira - Pietro Senaldi e la flat tax : "Perché Salvini non mollerà". La verità dietro l'affondo anti-M5s : Pietro Senaldi all'Aria che tira parla delle mosse del governo "flat Tax, sapevo che sarebbe tornata in campo. È una battaglia di bandiera per Salvini". Il direttore Pietro Senaldi - sottolinea Myrta Merlino - aveva previsto in un editoriale la mossa economica di Salvini. D'altra parte il popolo le

"Non si può fare" - "Occupati del sud" : scontro Lezzi-Salvini : Scintille nel governo sulla flat tax. A riaccendere lo scontro nell'esecutivo sono le parole del ministro del Sud, Barbara Lezzi. Ai microfoni di Mattino 24, la Lezzi ha chiuso le porte alla flat tax chiesta dalla Lega: "Flat Tax per le famiglie? È una promessa che non si può mantenere. Il nostro paese - ha proseguito il ministro - non può permettersi 60 miliardi per questa spesa. La Lega sostiene che non si tratti di tale cifra, ma se il Mef ha ...

Flat tax - Salvini attacca il Mef : “Numeri strampalati. Costa 12-15 miliardi”. Lezzi : “Promessa che non si può mantenere” : Il ministero dell’Economia parla di un costo pari a 60 miliardi. Numeri che per il vicepremier Matteo Salvini sono “strampalati, non siamo al Superenalotto“. Per lui, infatti, “per la prima fase” della Flat tax “bastano tra i 12 e i 15 miliardi di euro per un abbattimento fiscale a tante persone. L’ultima cosa da fare – ha aggiunto parlando a Rtl 102.5 – è aumentare le tasse, anche se lo ...

Flat tax - Salvini : "Dal Mef numeri strampalati" | Lezzi : "Promessa che non si può mantenere" : Secondo il ministro dell'Interno slla Flat tax sono stati fatti"numeri strampalati, 50-60 miliardi di euro, non siamo alSuperenalotto". Per il ministro per il Sud invece "è una promessa che non si può mantenere" perché "costa 60 miliardi e non credo che il Mef si sbagli". Zingaretti: "Una bufala"

Domenica Live - Salvini su Tav prevarrà buon senso - su Cina sicurezza non si svende : "Io dico si alla tav non per pregiudizi ma perche' credo che bisogna sbloccare le opere ferme. Di Maio non la vuole io e la stragrande...

L'avvertimento di Salvini "Gli elettori non sono dei fessi" : Matteo Salvini lancia la sfida ai Cinque Stelle . Nelle ultime settimane lo scontro nel governo è piuttosto accesso per la presenza del ministro a Verona al Congresso delle Famiglie. Il titolare del ...

Flat tax per le famiglie - Di Maio a Salvini : "Non facciamo come Berlusconi" : I COSTI - Intanto al ministero dell'Economia si fanno i conti. Una simulazione dell'8 febbraio, circolata in queste ore in ambienti parlamentari della maggioranza, prevede - per la Flat tax a due ...

L'avvertimento di Salvini "Noi non siamo dei fessi" : Matteo Salvini lancia la sfida ai Cinque Stelle . Nelle ultime settimane lo scontro nel governo è piuttosto accesso per la presenza del ministro a Verona al Congresso delle Famiglie. Il titolare del ...

Flat tax - Salvini : “Nel 2019 per i lavoratori dipendenti”. Di Maio apre : “Fiducioso. Ma non promesse alla Berlusconi” : Comunicazione a distanza tra i due vicepremier sul tema della Flat tax familiare. Dopo la dichiarazione del ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Noi non abbiamo smesso di lavorare. Con questa manovra economica siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani, partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti, chi fattura fino a 65 o 100 mila euro: nel 2019 vogliamo entrare anche nelle case delle ...

Sondaggio Pagnoncelli - avviso a Matteo Salvini : gli italiani bocciano il governo sull'economia : Sei italiani su dieci sono scontenti per le politiche economiche del governo. Ergo: Matteo Salvini è il caso che stia attento per le mosse grilline come il reddito di cittadinanza. E poi il 49% degli elettori pensa che la maggioranza non sia coesa. E' quanto emerge nel Sondaggio di Nando Pagnoncelli

Salvini 'Riforma del diritto di famiglia e alla Cina non svenderemo i dati sensibili' : A due settimane dal congresso mondiale delle famiglie prolife in programma a Verona a cui ha annunciato che parteciperà, Matteo Salvini, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, comincia ad ...

Diciotti/non si può sostenere che Salvini abbia agito 'per ragioni di sicurezza nazionale' : 88/2012, e, ancora, che "gli spazi della discrezionalità politica sono limitati dal diritto positivo cioè dai principi di cultura giuridica posti dall'ordinamento" , Corte Cost n. 81/2012,. Un'...