Salvini | la provocazione contro Mare Jonio | ' È la nave dei centri sociali | non delle Ong'

'Meglio put.... che Salviniana' - Salvini risponde su Fb a provocazione ed è polemica : Matteo Salvini, come da molti sottolineato, è indubbiamente il personaggio più influente della politica italiana. Lo dicono i numeri che raccontano come, sotto la sua egida, la Lega sia di fatto passato dal 4% all'essere il primo partito stando ai sondaggi più aggiornati. Un orizzonte conseguito con toni spesso aspri nei confronti degli avversari, una politica di rottura e molte volte scatenante l'ira di quanti non ne condividono le idee. ...

Sanremo - Baglioni apre la seconda serata con Noi no : forse una provocazione per Salvini : La seconda diretta del Festival della Canzone Italiana ha riacceso la querelle mediatica che vede il direttore artistico dell'evento, Claudio Baglioni, contro la politica sull'immigrazione controllata adottata dal Governo giallo-verde. Nello specifico, in apertura della seconda serata di Sanremo 2019, il cantante ha esibito uno dei suoi brani di maggior successo, dal titolo Noi no, che sarebbe un inno all'anticonformismo e alla libertà di ...

Sanremo 2019 - la provocazione di Baglioni per la seconda serata : allusione a Salvini? Che brano usa : Claudio Baglioni ha aperto la seconda serata del Festival di Sanremo cantando uno dei suoi maggiori successi, Noi no. Una scelta che non appare del tutto casuale, soprattutto dopo le tante polemiche che ci sono state tra il direttore artistico e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dell'

Roma - in piazza la sagoma di Salvini con pistole finte. Ma è la provocazione di uno street artist : Una sagoma di cartone raffigurante il ministro dell’Interno Matteo Salvini che si fa un selfie con la felpa della polizia è apparsa stamattina sotto i portici di piazza Vittorio, nel centro di Roma. Accanto una teca con pistole finte. È la nuova provocazione firmata dallo street artist Sirante, già autore di altre opere nella Capitale, come la rivisitazione del quadro ‘I bari’ di Caravaggio con lo stesso Salvini, Luigi Di Maio e ...

Sea Watch 3 verso la Sicilia. Salvini : "È una provocazione" : Nelle prossime ore si rischia di vivere il solito teatrino "Porti chiusi-porti aperti". La Sea Watch 3, infatti, da cinque giorni è nel Mediterrano con a bordo 47 migranti salvati e che nessuno vuole accogliere. Poiché è alle prese con il maltempo, che causa onde alte oltre sette metri e raffiche di vento a 70 km/h, la nave è disperatamente in cerca di un riparo e attualmente si sta dirigendo verso la Sicilia, in particolare nella zona di ...

Salvini parla della Sea Watch 3 : 'Una provocazione - disponibile ad aiutare ma non cambio idea sui porti' : Matteo Salvini ha annunciato con un video su Facebook che il tribunale dei Ministri di Catania intende procedere contro di lui per il caso Diciotti . "Ci riprovano", ha spiegato il vicepremier. "...

Si riapre il caso Diciotti. Il Tribunale dei ministri per il processo a Salvini. Lui : 'provocazione' : Il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. Lo si apprende da fonti del ...

Caso Diciotti - il tribunale dei Ministri di chiede di procedere contro Salvini. Lui : «Ennesima provocazione» | : Intanto la nave Sea Watch si dirige verso l’Italia per sfuggire al maltempo. Il ministro dell’Interno: «Ennesima provocazione, nessuno sbarcherà»

Migranti : Sea Watch cerca riparo - onde alte 7 metri - Salvini : 'Ennesima provocazione' : “Stiamo cercando riparo” scrivono gli operatori della Sea Watch su Twitter. Attualmente, un ciclone con vento, pioggia e onde alte 7 metri si sta abbattendo sul mediterraneo e la nave olandese con 47 persone caricate a bordo durante un’operazione di salvataggio lo scorso sabato si trova al confine con le acque territoriali italiane in cerca di un porto sicuro a causa delle condizioni meteo avverse. Non si fa attendere la reazione del ministro ...

Sea Watch verso la Sicilia - Salvini : "Provocazione" : La Sea Watch3 si sta dirigendo verso la Sicilia per cercare riparo dalle mareggiate , ma non ha ancora trovato un porto dove far sbarcare i 47 migranti che ha a bordo da sabato. E' quanto ha detto ...

La nave Sea Watch verso l’Italia. Salvini : “Ennesima provocazione - nessuno sbarcherà” : La Sea Watch 3, da cinque giorni nelle acque del Mediterraneo con i 47 migranti salvati che nessun Paese vuole, si dirige verso Nord e cerca riparo sotto Siracusa al limite delle acque territoriali italiane. Spaventa il maltempo con onde alte sette metri e raffiche di vento a 70 chilometri l’ora. «Sul nostro mare si sta abbattendo un ciclone medite...