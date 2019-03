Ora rotta su Lampedusa È scontro Mare Jonio-fiamme gialle

Marotta : «Icardi è un bravo ragazzo - può dare ancOra tanto all'Inter» : MILANO - Prove di distensione in casa Inter. Con Icardi " ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto ". Giuseppe ...

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE VS GIULIA DE LELLIS/ 'IgnOrante e omofoba e...' : PIETRO TARTAGLIONE ha lanciato una frecciatina a GIULIA De LELLIS? L'esperta in tendenze ha risposto per le rime al fidanzato di ROSA PERROTTA.

Scoperta in Messico una grotta inesplOrata piena di tesori Maya : E' un vero e proprio tesoro quello rinvenuto all'interno di una grotta situata nel sottosuolo del celebre complesso archeologico di Chichén Itzá , nella penisola dello Yucatan, in Messico. Il ...

Atlante dell'Arte ContempOranea 'De Agostini'. Per il Molise Antonio Corbo e Gino Marotta : Alla presentazione sono accorse personalità dell'Arte e della Cultura da ogni parte d'Italia, d'Europa e del Mondo. Un appuntamento che ha catturato l'interesse della stampa internazionale, con ...

Rottamazione delle cartelle - Ora le domande direttamente online guarda : Da ieri è scattata la procedura online per il «saldo e stralcio» delle cartelle. La domanda si può fare online, direttamente dal sito Agenzia delle entrate-Riscossione grazie al nuovo servizio «Fai da ...

Mercato auto ancOra in calo : -2 - 4% le vendite a febbraio. Governo studia rottamazione : TORINO - Il Mercato italiano dell'auto chiude ancora con un segno negativo: dopo la flessione del 7,6% registrata a gennaio, le immatricolazioni sono state 177.825, il 2,42% in meno dello stesso mese ...

Inter - le mosse di Marotta : così ha ritrovato Nainggolan e Perisic. Ora la sfida Icardi : Non chiamatelo sergente Marotta , ma è innegabile che dal 13 dicembre, giorno del suo arrivo all' Inter , qualcosa sia cambiato all'Interno delle dinamiche del club nerazzurro. Il nuovo Amministratore ...

