Mal di denti per un bimbo su due | genitori distratti su igiene pre-nanna

Mal di denti per 1 bimbo su 2 : genitori distratti sull’igiene pre-nanna : Sono ancora troppi i bambini italiani che soffrono di mal di denti, complice forse la disattenzione all’igiene orale e alla salute della bocca. Secondo i risultati della ricerca globale, condotta in vista della Giornata mondiale della salute orale che si celebra in tutto il mondo il 20 marzo da Edelman Intelligence per Mentadent e per la divisione Oral Care di Unilever, nell’ultimo anno in Italia il 53% dei bambini ha sofferto di ...

Tumori : identificata una proteina in grado di risanare le cellule Malate - l’eccezionale scoperta è opera di studiosi italiani : Una proteina, già nota per il suo ruolo nella regolazione dell’espressione genica, ovvero la ‘strada’ che dal gene porta alla produzione della proteina corrispondente, ha un compito ancora più importante: previene l’accumulo di mutazioni e l’insorgenza di malattie come il cancro. La sua sigla è HNRNPD e gli studiosi che hanno scoperto il suo ruolo sono i ricercatori del gruppo di Antonio Giordano, Direttore ...

Maestre incinte degli studenti - 50enni "innamorate" di 11enni : la norMalizzazione della pedofilia? : Perché oltre alla indignazione, sembra che questi casi di cronaca vengano letti in modo speculare rispetto al dramma della pedofila . Che è tale sempre, perché per definizione i bambini non possono ...

Clima - l’inquinamento causa un quarto di morti e Malattie in tutto il mondo : è una catastrofe senza precedenti : Un quarto delle morti premature e delle malattie in tutto il mondo e’ legato all’inquinamento e ai danni all’ambiente causati dall’uomo. E’ quanto scrive l’Onu in un rapporto, presentato oggi a Nairobi, in Kenya, sullo stato del pianeta. “Le emissioni inquinanti nell’atmosfera, di sostanze chimiche che contaminano l’acqua potabile e la distruzione accelerata degli ecosistemi fondamentali per ...

Visita fiscale Inps : Malattia figlio dipendenti pubblici - come stare a casa : Visita fiscale Inps: malattia figlio dipendenti pubblici, come stare a casa figlio malato e Visita fiscale La Visita fiscale Inps è una Visita medica di controllo che spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che si assentano dal lavoro causa malattia. La domanda legittima che ci si pone è la seguente. Si è soggetti a Visita fiscale anche se non si va a lavoro perché si fruisce del congedo per malattia del figlio? Ovvero, quando il ...

Visita fiscale Inps : giorni Malattia dipendenti pubblici. Il limite massimo : Visita fiscale Inps: giorni malattia dipendenti pubblici. Il limite massimo giorni massimi malattia dipendenti pubblici Chi si assenta dal lavoro causa malattia è soggetto a Visita fiscale Inps. Qualora la malattia sia di entità importante, tanto da allontanare il dipendente dal suo posto di lavoro per un lungo lasso di tempo, la domanda legittima è la seguente. A quanti giorni di malattia si ha diritto, prima che scatti il licenziamento? E ...

Chi decide le ferie o la Malattia tra datore e dipendenti pubblici o privati : Chi decide le ferie o la malattia tra datore e dipendenti pubblici o privati ferie privati e pubblici, chi le stabilisce Come si è ricordato più volte, il riposo settimanale e le ferie sono un diritto garantito a tutti i lavoratori, addirittura, dalla Costituzione. D’altra parte, a orientare la scelta di ciascun dipendente anche il mantenimento della produttività e, in generale, le esigenze legate al personale. Insomma, pur essendo un ...

Visita fiscale Inps : Malattia figlio dipendenti pubblici - come stare a casa : Visita fiscale Inps: malattia figlio dipendenti pubblici, come stare a casa figlio malato e Visita fiscale La Visita fiscale Inps è una Visita medica di controllo che spetta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che si assentano dal lavoro causa malattia. La domanda legittima che ci si pone è la seguente. Si è soggetti a Visita fiscale anche se non si va a lavoro perché si fruisce del congedo per malattia del figlio? Ovvero, quando il ...

Cos’è Triton - il Malware che può causare incidenti catastrofici : malware (Getty Images) Triton è il nome di un malware, scoperto in Medio Oriente, che sarebbe in grado di bloccare i sistemi di sicurezza progettati per prevenire gli incidenti industriali catastrofici. Il malware autorizza gli aggressori a intrufolarsi nei sistemi di sicurezza. Quando è stato scoperto da Julian Gutmanis nell’estate 2017, il malware stava infettando un impianto petrolchimico in Arabia Saudita, disattivando i controllori ...

Chi decide le ferie o la Malattia tra datore e dipendenti pubblici o privati : Chi decide le ferie o la malattia tra datore e dipendenti pubblici o privati ferie privati e pubblici, chi le stabilisce Come si è ricordato più volte, il riposo settimanale e le ferie sono un diritto garantito a tutti i lavoratori, addirittura, dalla Costituzione. D’altra parte, a orientare la scelta di ciascun dipendente anche il mantenimento della produttività e, in generale, le esigenze legate al personale. Insomma, pur essendo un ...

Vietato Morire di ErMal Meta nei test Invalsi - analisi del testo alternativa per gli studenti delle scuole medie : Vietato Morire di Ermal Meta nei test Invalsi per una prova molto particolare dell'analisi del testo alla quale dovranno sottoporsi gli studenti delle scuole secondarie di I grado, presto sottoposti alle tanto temute quanto contestate verifiche per la valutazione del sistema educativo. In questa parte del volume dedicato alle prove Invalsi, gli studenti dovranno analizzare un testo per dimostrare di comprenderne il significato. Una modalità ...

Visita fiscale Inps : Malattia o convalescenza - cosa cambia per i dipendenti : Visita fiscale Inps: malattia o convalescenza, cosa cambia per i dipendenti convalescenza o malattia per Visita fiscale Che differenza c’è tra malattia e convalescenza? E nell’eventualità di quest’ultima, cosa avviene in caso di Visita fiscale Inps? Ovviamente è noto che la malattia e la convalescenza siano due cose diverse. Potremmo definire la seconda la conseguenza della prima. Ovvero, il fisico sta per ristabilirsi, ma è ancora debole e ...

Mistero a Malpensa : oggetto volante non identificato appare sui radar - deviati voli : L'aeroporto di Malpensa, nella serata di domenica 3 marzo, è stato costretto a deviare i voli e a chiudere momentaneamente le piste, quando un misterioso oggetto volante è apparso sui radar. Questo fatto ha costretto le autorità ad avviare tutte le procedure di sicurezza necessarie, nella prospettiva di pericoli terroristici o di altra natura. Dopo circa mezz'ora, alle 19:30, l'oggetto è sparito facendo dunque annullare gli allarmi e permettendo ...

Visita fiscale Inps : giorni Malattia dipendenti pubblici. Il limite massimo : Visita fiscale Inps: giorni malattia dipendenti pubblici. Il limite massimo giorni massimi malattia dipendenti pubblici Chi si assenta dal lavoro causa malattia è soggetto a Visita fiscale Inps. Qualora la malattia sia di entità importante, tanto da allontanare il dipendente dal suo posto di lavoro per un lungo lasso di tempo, la domanda legittima è la seguente. A quanti giorni di malattia si ha diritto, prima che scatti il licenziamento? E ...