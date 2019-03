Caso Cucchi | chiuse indagini sul depistaggio | 8 carabinieri rischiano processo

blogo

(Di martedì 19 marzo 2019)La Procura di Roma ha notificato l'avviso di chiusura dellenell'inchiesta sui depistaggi neldi Stefano, deceduto il 22 ottobre 2009 presso l'Ospedale Pertini di Roma mentre si trovava in custodia cautelare. A rischiare ilsono 8, tra i quali il generale Alessandro Casarsa, all'epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma e il colonnello Lorenzo Sabatino, a suo tempo comandante del reparto operativo deidi Roma.Insieme a loroilanche Francesco Cavallo (all'epoca tenente colonnello e capo ufficio del comando del Gruppo Roma), Luciano Soligo (all'epoca maggiore dell'Arma e comandante della compagnia Roma Montesacro), Massimiliano Colombo Labriola (all'epoca comandante della stazione di Tor Sapienza), Francesco Di Sano (all'epoca in servizio presso la stazione di Tor Sapienza), Tiziano Testarmata (comandante ...

