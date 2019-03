Calcio | Champions League 2019 | Cristiano Ronaldo non dovrebbe essere squalificato

Calcio - dal 2021 i match decisivi della Champions League si disputeranno nel weekend? : Che per le prossime edizioni della Champions League di Calcio qualcosa bollisse in pentola era ben noto (senza contare che l’ipotesi Superlega è sempre dietro l’angolo) ma quanto riportato da Panorama potrebbe avere del clamoroso. Secondo il settimanale, infatti, il nuovo format della massima competizione europea per club potrebbe vedere la disputa di diverse partite nel corso del weekend, e non più nelle giornate di martedì e ...

Calciomercato - Griezmann abbattuto dopo l’esclusione dalla Champions : medita il trasferimento al Barca! : Calciomercato, Antoine Griezmann e l’Atletico Madrid a fine stagione potrebbero lasciarsi, un addio che sembrava potersi concretizzare già l’anno scorso L’amara eliminazione in Champions League contro la Juventus potrebbe portare a un divorzio tra Antoine Griezmann e l’Atletico Madrid a fine stagione. A quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ il Barcellona è pronto a puntare ...

Calcio : Juve-Ajax ai quarti di finale di Champions - Napoli-Arsenal in Europa League. Dominio inglese nei tabelloni europei : ben sei club ai quarti delle rispettive competizioni : L’urna di Nyon è stata oggi benevola (ma non troppo) con la Juventus: i bianconeri affronteranno gli olandesi dell’Ajax, una delle avversarie sulla carta più abbordabili del lotto. Ma il “ma non troppo” è rappresentato dal fatto che i Lancieri hanno eliminato con un sonoro 4-1 agli ottavi di finale i pluri-campioni in carica del Real Madrid: pertanto la banda-Allegri non deve assolutamente prendere sotto gamba gli avversari pur essendo ...

Consigli fantaCalcio 28 giornata : Milan-Inter Derby da Champions : Consigli fantacalcio 28 giornata – Archiviata la 27° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi la parentesi della settimana di coppe europee con il grande trionfo della Juventus di Allegri e Ronaldo e in attesa della sosta per i match della Nazionale di Roberto Mancini, è già tempo di pensare alla giornata numero 28 della Serie […] L'articolo Consigli fantacalcio 28 giornata: Milan-Inter Derby da Champions proviene da Serie A ...

Calcio : Champions. Bayern Monaco-Liverpool 1-3 - reds ai quarti : Monaco di Baviera: Niente Brexit per il Liverpool, che all'Allianz Arena batte 3-1 il Bayern ed elimina dalla Champions i tedeschi accedendo ai quarti

Calcio - Champions League 2019 : il Barcellona ospita il Lione - Bayern-Liverpool il big match degli ottavi : Si chiuderà questa sera il quadro degli ottavi di finale di Champions League 2019, con le sfide di ritorno di Barcellona-Lione e Bayern Monaco-Liverpool che decreteranno le ammesse alle migliori otto squadre del Vecchio Continente. Iniziamo proprio dal match del Camp Nou, in cui Lionel Messi e compagni sono obbligati a vincere, dopo lo 0-0 della gara d’andata, che consente ai francesi di sperare nel passaggio del turno anche con un ...

Repubblica si scandalizza per volgarità in Champions : Tribù di trogloditi - Calcio : Del resto Fabio Caressa, telecronista di Sky, aveva cominciato la sua epica cronaca di Juve-Atletico 3-0 con uno stentoreo 'Aquì tambien tenemos huevos!'. Fermi tutti, ce lì abbiamo pure noi quegli ...

Calcio Champions. tris Ronaldo - Juve ribalta Atletico Madrid : La Juventus ribalta l'Atletico Madrid ed approda ai quarti di finale di Champions League. Dopo la sconfitta per 2-0 all'andata.

Calcio - Champions League 2019 : Juventus-Atletico Madrid 3-0. Massimiliano Allegri : “Bisognava fare una grande prestazione” : L’impresa è riuscita e i meriti sono anche suoi: il condottiero della Juventus, Massimiliano Allegri. Nel giorno del suo onomastico il tecnico firma l’impresa rispondendo così a tutte le critiche piovute dopo la sfida d’andata. Ai microfoni di Sky Sport Allegri ha parlato a lungo nel post gara degli ottavi di Champions League che ha visto la Juventus sconfiggere per 3-0 l’Atletico Madrid, eliminandolo. Il tecnico della ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb sul passaggio del turno : Si chiude tra domani e dopodomani la fase degli ottavi di finale di Champions League. Dopo le quattro gare della scorsa settimana, e i sorprendenti risultati di Madrid e Parigi, c’è attesa per le altre quattro sfide: occhi puntati specie a Torino e Monaco di Baviera. Tutto pronto all’Allianz Stadium, la Juventus è chiamata all’impresa contro l’Atletico Madrid dopo la sconfitta per 2-0 dell’andata. Difficile ...

Champions League Calcio 2019 - orari e calendario della settimana. Come vedere le partite in tv e streaming : Le ultime quattro partite degli ottavi di Champions League 2018-2019 si disputeranno nei giorni di martedì e mercoledì: sarà l’occasione ideale per dare alla massima manifestazione calcistica europea le ultime partecipanti ai quarti di finale prima del sorteggio. Si comincerà col ritorno tra Manchester City e Schalke 04, con gli inglesi che difendono il 2-3 arrivato in Germania, e tra Juventus e Atletico Madrid, con i bianconeri obbligati ...

Calcio : Roma. Ranieri pronto a lottare - Champions è lì vicina : "Emozione e ambizione sono al massimo, e' un momento difficile ma sono pronto a lottare". Lo ha detto il neo tecnico della Roma, Claudio Ranieri

Calcio - cambia il sorteggio in Champions League! Si torna all’antico con il tabellone unico dai quarti di finale : Un ritorno al passato quello che si verificherà venerdì 15 marzo a Nyon, in Svizzera, in occasione del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di Calcio. La UEFA ha deciso infatti di mettere da parte la doppia estrazione e di proporre nuovamente la formula del tabellone unico, utilizzata per l’ultima volta nella stagione 2010-2011. L’urna elvetica non stabilirà quindi solamente le sfide dei quarti di finale, ...

Champions League ribaltata dal Var. Rimonte pazze - gol discussi : Calcio - settimana da morire : L'Occhio Virtuale si apre sulla Champions League, et voilà, Real Madrid fuori agli ottavi di finale al Bernabeu. Sì, è vero, è una considerazione malignetta parecchio, ma è irresistibile la tentazione di usarla come copertina di un turno di Coppa che certamente resterà nella memoria: il Var fa il su