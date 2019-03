Abarth 124 rally 2019 | rinnovata per essere protagonista

Abarth rinnova la sua 124 con la pretesa di farla diventare di nuovo protagonista dei rally [GALLERY] : 1/17 ...

Nuova Abarth 124 Rally 2019 : La spider italiana non teme competizione [GALLERY] : L’obiettivo era quello di fornire ai clienti sportivi un’automobile più performante, più semplice da mettere a punto e allo stesso tempo più facile da guidare L’ Abarth 124 Rally è stata profondamente rinnovata in molte aree con l’obiettivo di ridurre il tempo di percorrenza per chilometro di prova speciale. Un obiettivo raggiunto dagli ingegneri Abarth grazie a interventi mirati che hanno interessato i principali organi ...

Abarth 124 Rally - Aggiornata la Spider da corsa - VIDEO : L'Abarth ha aggiornato la versione da Rally della 124 Spider, intervenendo sulla meccanica della sportiva per renderla ancor più competitiva. Per lo sviluppo delle nuove tarature sono serviti oltre 5.000 km di collaudi che hanno permesso di migliorare le prestazioni e di semplificare la messa a punto della due porte, riducendo così il tempo di percorrenza per chilometro nelle prove speciali. Le prime due stagioni disputate dalla sportiva dello ...

Abarth 124 Rally 2019 : rinnovata per continuare ad essere protagonista nei rally : Upgrade per la spider dello Scorpione grazie all'esperienza nelle due prime stagioni di gare e al continuo lavoro di...

Abarth 124 Rally Tribute : anteprima mondiale a Ginevra : A Ginevra fa il suo esordio in anteprima mondiale la nuova Abarth 124 Rally Tribute che celebra il trionfo della racing car “124 Rally” vincitrice nel 2018 della Coppa FIA R-GT e di circa 40 gare di categoria nei 12 campionati nazionali in cui è stata impegnata. Realizzata in edizione limitata a soli 124 esemplari, […] L'articolo Abarth 124 Rally Tribute: anteprima mondiale a Ginevra sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Abarth - La 124 Rally Tribute e la 595 esseesse a Ginevra : Per celebrare il suo 70 anniversario, il marchio Abarth esporrà al Salone di Ginevra le nuove 595 esseesse e la 124 Rally Tribute. La prima delle due novità rievoca lomonimo kit di elaborazione della 500 dantan lanciato da Carlo Abarth nel 1964 e già riproposto nel 2009 sulla riedizione moderna, mentre la seconda omaggia i successi nel motorsport della celebre spider vitaminizzata. Tutto pepe. La nuova esseesse è equipaggiata con il ...

Abarth 70Anniversario - serie speciale celebrativa con contenuti dedicati su 595 - 124 spider e 124 GT : La gamma comprende poi la versione 595 da 145 Cv - livello d'ingresso nel mondo Abarth - e la 595 Pista che è orientata alle performance, anch'esse contraddistinte dal logo 70esimo Anniversario. ...

Rallye di Montecarlo – Primo successo stagionale per l’Abarth 124 rally : Inizia con il successo al rallye di Montecarlo nella Coppa FIA R-GT la stagione 2019 dell’Abarth 124 rally Gli italiani Enrico Brazzoli e Manuel Fenoli, con la vettura del team Bernini rally, ottengono il massimo punteggio nel campionato internazionale delle gran turismo. Continua così la striscia di successi di Abarth 124 rally che quest’anno darà vita l’Abarth rally Cup, abbinata al Campionato Europeo. Una gara insidiosa, ...