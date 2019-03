Roma | lotta antidegrado a Termini Chiesti altri 11 daspo | 5 in manette

Moggi contro la Roma : “Hanno più peso politico della Lazio. Pallotta circondato da consiglieri incapaci” : Ha detto la sua a Radio Radio l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi. Ha parlato soprattutto della Roma, del nuovo allenatore e di chi potrebbe arrivare in estate. E poi della corsa Champions. “Se Ranieri va a Roma per tre mesi – esordisce – dimostrando che ha amore per la città, bisogna accettarlo senza esitazioni. Ma la gara contro l’Empoli ha messo in mostra qualche limite, secondo me Sarri ...

Roma - ‘er progetto’ è fallito un’altra volta : Pallotta vivacchia aspettando lo stadio : “Er progetto” è fallito. un’altra volta. Via l’allenatore a metà stagione. Via pure il direttore sportivo, plenipotenziario e arrivato da nemmeno un anno e mezzo. Significa rinnegare le proprie scelte, ammettere di aver sbagliato tutto. Pagano Eusebio Di Francesco e Monchi, ma la responsabilità è di chi li ha scelti, costretti a lavorare in condizioni impossibili e quindi scaricati. Il primo fu Luis Enrique: un anno di tiqi-taqa e figuracce, ...

Roma - la ricetta Ranieri : 'Voglio lotta e amore' : LaPresse Dì la tua 0 Dì la tua 0 Ranieri ha fissato il suo manifesto programmatico in 5 punti: Romanismo, motivazioni, ardore agonistico, mutamenti tattici e rilancio delle individualità. 'La ...

Basket : Bertram Derthona lotta ma cade contro la capolista Virtus Roma : A pesare sull'economia della gara anche l'assenza di Alibegovic. Per i leoni spiccano i 16 punti di Bertone, i 13 di Viglianisi, gli 11 di Spizzichini. Complimenti a Roma per la vittoria' ha detto ...

Calcio : Roma. Ranieri pronto a lottare - Champions è lì vicina : "Emozione e ambizione sono al massimo, e' un momento difficile ma sono pronto a lottare". Lo ha detto il neo tecnico della Roma, Claudio Ranieri

Roma - Ranieri : "Pronto a lottare. Mi aggrappo ai nostri tifosi" : Prima conferenza per Claudio Ranieri nella sua seconda vita alla Roma. Nel monday night di Serie A, i giallorossi affronteranno l'Empoli. Il neo allenatore, succeduto a Di Francesco, ha parlato del ...

Pallotta dice addio all’internazionalizzazione - la Roma ai Romanisti : Corriere dello Sport contro Monchi e Di Francesco La rassegna stampa sul terremoto alla Roma è piuttosto densa. Spicca la posizione favorevole del Corriere dello Sport che evidentemente non vedeva l’ora di sbarazzarsi di Di Francesco e soprattutto di Monchi. Ci sono due articoli piuttosto indicativi. Uno di Alberto Polverosi che è un elogio di Claudio Ranieri l’allenatore chiamato per provare ad acciuffare il quarto posto che vale la ...

Ranieri con la Roma fino a giugno. Pallotta : “Voglio posto in Champions” : Ancora in panchina, di nuovo a Trigoria. Claudio Ranieri e la Roma hanno deciso di fare il bis dopo i 18 mesi tra il 2009 e il 2011 in cui sfiorarono lo scudetto. Al momento con un contratto fino al 30 giugno, poi si vedra'. "Sono felice di essere tornato a casa - le parole del tecnico di San Saba -. Quando la Roma ti chiama e' impossibile dirle di no". Anche se mancano appena dodici giornate al termine del campionato, e la casa continua a ...

La Roma ufficializza Ranieri. Pallotta : 'Con lui arriveremo in Champions' : 'Claudio non è solo un tifoso della Roma, nato e cresciuto nella Capitale, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio', ha dichiarato Francesco Totti . 'Ora abbiamo bisogno di mani ...

Rivoluzione Roma - l'esonero di Di Francesco costa caro a Pallotta : Monchi lascia il club giallorosso : La decisione di esonerare Di Francesco ha spinto Monchi a lasciare la Roma, nella giornata di oggi avverrà la risoluzione consensuale L' esonero di Eusebio Di Francesco ha dato il via ad una ...

Pallotta si riprende la Roma : impone l'esonero e attacca l'Uefa : Roma - La rabbia di Pallotta ha fatto il giro del mondo con un tweet. Ma il presidente aveva già espresso in precedenza la sua insoddisfazione ai dirigenti, chiedendo perentoriamente di dare una svolta a questa tormentata stagione. Ha imposto l'...

Esonero Di Francesco - Pallotta si espone : le prime parole del Presidente della Roma : James Pallotta parla a seguito dell’Esonero di Eusebio Di Francesco: le parole del Presidente della Roma “Da parte mia e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno profuso. Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo al primo posto gli interessi del Club rispetto a quelli personali. Gli auguriamo il meglio per la sua carriera”. Così James Pallotta, sul sito ufficiale della Roma, ha ringraziato e ...