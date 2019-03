Per Suarez solo distorsione

Per Suarez solo una distorsione : Il Barcellona tira un sospiro di sollievo. Luis Suarez, infortunatosi ieri contro il Betis, ha riportato solo una distorsione di primo grado alla caviglia destra e avra' bisogno di 10-15 giorni per ...

Infortunio Suarez - si ferma anche lui dopo Dembelé : i tempi di recuPero : Piove sul bagnato in casa Barcellona, che perde un altro attaccante causa Infortunio. dopo Dembelé infatti, stop anche per Suarez, uscito malconcio dalla sfida di ieri (in cui è anche andato a segno) vinta in casa del Betis. Pochi minuti fa, il sito ufficiale blaugrana ha pubblicato il bollettino medico dell’attaccante, che dovrà rimanere fermo ai box tra i dieci e i quindici giorni. Non dovrebbero esserci dunque problemi per ...

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA/ Streaming video DAZN : Luis Suarez ancora in coPertina : DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA Streaming video DAZN: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del Clasico al Bernabeu, Liga, 26giornata,.

La reazione dei calciatori ‘sotto pressione’ : Ronaldo e Aguero al top - problemi Per Neymar e Suarez : Essere in gradi di resistere alla pressione è un aspetto fondamentale per un calciatore per calciatore per confermarsi un campione, da questo punto di vista il numero uno sembra Cristiano Ronaldo mentre qualche problema l’ha riscontrato Neymar. E’ quanto rileva uno studio dell’Universita’ Ku Leuven, in Belgio, e della societa’ SciSports, i cui risultati vengono presentati a Boston, alla conferenza Sloan Sports ...