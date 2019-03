Nello Sbloccacantieri spunta un condono

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Una nuova proposta diriaccende lo scontro nella maggioranza. La cornice è quella dello sblocca cantieri, atteso per mercoledì in Consiglio dei ministri. Sul quale oggi a Palazzo Chigi si riuniscono, insieme a Giuseppe Conte, il ministro Danilo Toninelli, Laura Castelli e Stefano Patuanelli per i 5 stelle e i sottosegretari della Lega Armando Siri ed Edoardo Rixi. E proprio dalla Lega arriva la proposta emendativa sulla quale, a quanto spiega una fonte governativa sul versante giallo del governo, il Movimento 5 stelle è pronto a fare muro.Nell'articolato la modifica si introduce dopo l'articolo 37, introducendo un "bis". Che recita testualmente: "Non costituiscono violazione edilizia le opere eseguite in corso di edificazione in variante ai titoli abitativi edilizi rilasciati in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n.10 ...

