Migranti | direttiva per stop a interventi ong senza autorizzazione

Ong con 49 Migranti a bordo verso l'Italia. Il Viminale : "Direttiva per fermare le azioni illegali delle ong" : A due giorni dal voto in Senato su Matteo Salvini per il caso Diciotti, la nave Ong Mare Jonio, con a bordo una cinquantina di migranti, si sta dirigendo verso l'Italia. È quanto si apprende da fonti vicine alla Mediterranea Saving Humans.Intanto il Viminale fa sapere che è in arrivo una direttiva per "stoppare definitivamente le azioni illegali delle ong". Il ministero dell'Interno sottolinea che il documento ribadirà le ...

