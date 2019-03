L' italiano Lorenzo Orsetti ucciso dall' Isis in Siria

L'Isis uccide un italiano : Lorenzo era in Siria per combattere con i curdi : L'Isis avrebbe ucciso un combattente italiano, Lorenzo Orsetti, durante una battaglia in Siria. Come riferito da Site, il portale che monitora il jihadismo sul web, i miliziani hanno caricato un video in cui mostrano il corpo senza vita ed i documenti del 33enne fiorentino partito per aiutare il popolo curdo. La madre, straziata dal dolore, ha spiegato: "Ho visto la sua foto al telegiornale, non lo sentivo da un giorno e mezzo". Caduto durante ...

Lorenzo Orsetti - il manifesto dell’italiano : “Combattiamo per una società più giusta. Me ne vado con il sorriso sulle labbra” : “A quanto pare diverse case-trincee-tunnel sono rimaste. Non me lo faccio dire due volte: se tutto va bene, domani riparto!”. Questo sarà il suo ultimo messaggio su Facebook, il 12 marzo, quello di addio, anche se lui non poteva saperlo. Il messaggio di un ragazzo di 33 anni che a fine 2017 decise di lasciare la sua Firenze, dove è nato, cresciuto e dove aveva trovato lavoro da tredici anni, per combattere per “una causa giusta”, per un’idea di ...

L'Isis ha ucciso l'italiano Lorenzo Orsetti : l'uomo ha lasciato una lettera-testamento : L'Isis ha lanciato un annuncio inquietante, nel quale ha dichiarato di aver ucciso il cittadino italiano Lorenzo Orsetti, un ragazzo che combatteva accanto ai curdi nella parte orientale della Siria. La notizia è stata confermata anche da fonti di sicurezza italiane, mentre dalla Farnesina hanno comunicato che sono ancora in corso tutte le verifiche del caso. L'annuncio delL'Isis sulla morte di Lorenzo Orsetti L'Isis ha diffuso la notizia della ...

Lorenzo Orsetti - chi è l’italiano ucciso dall’Isis in Siria : “Hevel Tekosher”, il “lottatore”: era questo il nome di battaglia di Lorenzo Orsetti, il fiorentino di 32 anni ucciso sul campo di battaglia a Baghuz l’ultima roccaforte dell’Isis, nella Siria nordorientale, mentre stava combattendo volontariamente al fianco dei Syrian Democratic Force, l’alleanza delle milizie arabo curde contro lo Stato Islamico. Una sua foto è stata pubblicata sulla piattaforma di notizie legata all’Isis e ...

Chi era Lorenzo Orsetti - il soldato italiano ucciso dall’Isis : Un soldato iracheno davanti alla bandiera nera dello Stato islamico. (foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images) È finita a Baghuz, ultima roccaforte dell’Isis, la lotta di Lorenzo Orsetti, il 33enne italiano che da un anno e mezzo combatteva a fianco dei curdi in Siria. Il suo omicidio è stato annunciato su Telegram dall’Isis e confermato dal sito americano che monitora il jihadismo internazionale, quello di Site Intelligence. “Abbiamo ...

"Il mio pomeriggio insieme a Lorenzo - l'italiano ucciso dall'Isis" : Abbiamo trascorso un pomeriggio assieme nella base dove stazionava con gli altri combattenti della Brigata internazionale, il reparto di cittadini provenienti da tutto il mondo che sposano la causa ...

