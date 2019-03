euro Questo è il mio regalo di nozze euro A una settimana dal matrimonio scopre un

Il business delle scommesse Sequesto da 7 milioni di euro : "L'azione che la guardia di finanza palermitana - spiega il comandante del Nucleo, Cosmo Virgilio - consente l'aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate, nonché di liberare l'economia ...

Questo vino ungherese è tra i più cari di sempre : costa 35 mila euro a bottiglia : Non è francese, non è nemmeno italiano, eppure si è andato a piazzare dritto dritto sulla vetta dei vini più cari che il mondo abbia mai conosciuto. Almeno stando al prezzo con cui ha fatto il suo debutto ufficiale sul mercato. Il campione in questione si chiama Essencia, nasce dalla vendemmia del 2008 ed è una lussuosa magnum di Royal Tokaji, leggendario vino dolce in arrivo dal nord-est dell’Ungheria. Il suo ...

Splatoon2 : l'european Championship questo weekend a Parigi - intervista ai Ninplayers che rappresenteranno l'Italia : E in Europa e nel resto del mondo invece? Che livello di popolarità e attenzione mediatica ha raggiunto? Splatoon 2 mostra indubbiamente il suo picco in Giappone. Nel paese del sol levante i ...

Splatoon2 : l’european Championship questo weekend a Parigi - intervista ai Ninplayers che rappresenteranno l’Italia : Il 9 e 10 marzo, questo weekend, a Parigi si disputeranno gli European Championship 2018-2019 di Splatoon 2, uno dei principali titoli esport in casa Nintendo. Pubblicato nel 2017, ha rapidamente scalato le classifiche dei videogiochi più apprezzati per Nintendo Switch e, visto il successo, la casa giapponese ha deciso di lanciarlo anche come titolo esport, sfruttando la sua modalità multigiocatore, realizzando dunque un circuito competitivo che ...

Corbo : 'europa League ultima opportunità per dare un senso a questo stagione. La Juve ha fatto un bluff' : Il giornalista di Repubblica,Antonio Corbo, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live: 'L'Europa League è l'ultima opportunità per dare un senso alla stagione, perchè la stagione del Napoli per ora non ha un senso. Il campionato è stato devastato dall'acquisto di Ronaldo, è ...

Cos’è e cosa fa questo Parlamento europeo : Cose da sapere per prepararsi alle elezioni del prossimo maggio e per capire cosa succederà prima di allora

Sarà questo Samsung Galaxy A60? Potrebbe arrivare in europa con Galaxy A90 : Samsung Galaxy A60 mostrerebbe il suo design da diverse angolazioni grazie a una nuova immagine, mentre veniamo a sapere che Galaxy A90 Potrebbe arrivare anche in Europa. L'articolo Sarà questo Samsung Galaxy A60? Potrebbe arrivare in Europa con Galaxy A90 proviene da TuttoAndroid.

Basket - eurolega 2019 : Khimki-Milano 88-90. Simone Pianigiani : “Continuando a lavorare in questo modo possiamo competere ovunque” : Ha parlato a pianetaBasket.com Simone Pianigiani al termine dell’importantissima vittoria dell’Olimpia Milano a Mosca contro il Khimki, nella 24ma giornata dell’Eurolega di Basket. Il coach dei meneghini si è detto soddisfatto della seconda parte di gara, quella in cui la squadra ha trovato la chiave di volta del match. Così Pianigiani a fine partita: “E’ stata una grande partita perché eravamo ancora un po’ alla ...

Laforgia - LeU - : "C'è bisogno di sinistra in questo Paese - ripartiamo e lanciamo appello per europee" : 'C'è bisogno di sinistra in questo Paese, noi ripartiamo e lanciamo un appello per le europee e per dopo.' Così il senatore di Liberi e Uguali, Francesco Laforgia a margine dell'assemblea 'Per i molti,...

Italia e politica estera : Il premier Conte : 'Questo governo non cadrà - non siamo isolati. Questa europa al canto del cigno' : 'Il governo va avanti. Andremo avanti anche più forte di prima'. Lo assicura il premier Conte che, in due colloqui con Corriere della Sera e Repubblica, parla dello scontro di martedì al Parlamento ...

Mai a questo prezzo Huawei Mate 20 : 449 euro per San Valentino : Siete innamorati di Huawei Mate 20? Oggi che è il 14 febbraio, potreste combinare questo matrimonio. Il dispositivo, di una magnificenza davvero impressionante, vede fuse due occasioni imperdibili per essere portato a casa a prezzo di saldo. Amazon propone Huawei Mate 20 a 549 euro, che sarebbe di per sé già un buon affare, ma che diventa un'offerta irrinunciabile considerato l'abbattimento di ulteriori 100 euro sul costo finale, potendo così ...

Panettiere offre lavoro per 1400 euro ma non trova nessuno : “Si lavora la notte. I giovani devono capire che questo mestiere resiste alla crisi” : “E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te”, canta Jovanotti in uno dei suoi brani più famosi, Bella. Ma il pane, a quanto pare, non vuole sfornarlo nessuno. La storia che arriva da Reschigliano di Campodarsego, provincia di Padova e che è stata raccontata da Il Gazzettino, è quella di Stefano Brigato che gestisce il panificio del paese. E che cerca un apprendista ma senza successo: stipendio, 1400 euro al mese ma nessuno si fa ...

Sylvie guadagna 1800 euro al mese - ma non riesce a risparmiare nulla. Per questo protesta con i gilet gialli : Sylvie vive nel sud della Francia, è separa e madre di due bambine, e con 1.780 euro al mese – tra stipendio e assegni statali – non risparmia neanche un centesimo. Il motivo? La spesa in carburante, perché dalle sue parti non ci sono treni per spostarsi. Per questo ha aderito al movimento dei gilet gialli.Si intitola gilet gialli in Francia: la rivolta del ceto medio ed è un reportage sul movimento dei gilet ...

Questo speaker Bluetooth di Xiaomi è fantastico e costa appena 11 euro : Xiaomi Xiaoai Bluetooth speaker è un minuscolo speaker prodotto da Xiaomi che abbiamo deciso di provare incuriositi dal suo piccolissimo prezzo di appena 49 yuan in Cina, che corrispondono a circa 6 euro. L'articolo Questo speaker Bluetooth di Xiaomi è fantastico e costa appena 11 euro proviene da TuttoAndroid.