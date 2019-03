Caso Ruby, direttore clinica dai Pm

Ascoltato in Procura dai Pm milanesi che indagano sulla morte di Imane Fadil ilsanitario dellaHumanitas. Lì è morta, il 1 marzo e dopo un mese di ricovero, la 34enne testimone chiave nelle inchieste sul. Gli esiti parziali di un test eseguito in un centro avrebbero confermato la presenza di radioattività sul corpo della donna, circostanza compatibile con l'ipotesi di un avvelenamento.(Di lunedì 18 marzo 2019)

