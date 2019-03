Al Bano non ci sta e fa ricorso a Strasburgo | “Lui cittadino del mondo e amico di tutti

Domenica in - le figlie di Al Bano e Romina : "Perché non facciamo carriera" : Dopo essere finito nella black-list delle personalità non gradite al Governo di Kiev , Al Bano Carrisi continua a far parlare di sé e della sua famiglia. Ai microfoni di Domenica In, le figlie avute ...

Loredana Lecciso ironica su Al Bano : 'Amavo un terrorista e non lo sapevo' : Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi dopo 15 anni sono tornati insieme sul piccolo schermo, ospiti di Live - Non è la D'Urso. La showgirl leccese attraverso un'intervista rilasciata per la rivista Spy ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo ex compagno. Sulle pagine del settimanale di cronaca rosa, la Lecciso è tornata a parlare della vicenda legata alla 'blacklist' stilata dal Ministero della Cultura in Ucraina che vede coinvolto proprio il ...

Non solo Al Bano. L'Ucraina chiede il divieto d'ingresso anche a Toto Cutugno : Un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza (Sbu) Vasily Gritsak di precludere l'ingresso in Ucraina al cantante Toto Cutugno per le sue presunte posizioni filorusse: lo ha detto al telefono all'ANSA uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta, Viktor Romanyuk, confermando il contenuto di un articolo apparso ieri su Economistua.com. La testata online pubblica una copia di quello che dovrebbe essere il ...

euro Non pensavo di amare un terrorista euro . Loredana Lecciso sull euro Al Bano-gate : In merito all'intrigo internazione che coinvolge Al Bano , ne ha discusso Loredana Lecciso in un'intervista che ha rilasciato al settimanale Spy . La showgirl risponde alle domande con ironia e ...

Live non è la D'Urso - frecciata Lecciso alla padrona di casa - e Al Bano pizzica Romina - : Ospiti di Barbara D'Urso nella sua nuova trasmissione televisiva, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso hanno dato spettacolo. La compagna del cantante di Cellino San Marco ha lanciato una...

Al Bano - l’ambasciatore ucraino a Roma lo vuole incontrare. Il cantante : “Accolgo l’invito. Davanti a un bicchiere di vino dimostrerò che la musica non ha catene” : Rapporti ricuciti tra Al Bano e l’Ucraina? L’ambasciatore ucraino a Roma, Yevhen Perelygin, si dice pronto ad incontrare Al Bano, inserito nella lista degli artisti banditi dall’Ucraina perché considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. “Accolgo di buon grado l’invito”, ha detto il cantante di Cellino San Marco. Il motivo dell’incontro? In una nota diramata dall’ambasciatore si legge che ...

Al Bano si difende : 'Io nella 'lista nera'? Pazzia totale - non posso essere trattato come un terrorista' : 'Ho pensato fosse un pesce d'aprile in anticipo. A me sembra una Pazzia totale , ho visto il mondo capovolgersi. Sono convinto di essere un uomo di pace e non posso essere trattato come un bandito o ...