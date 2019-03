Tradurre le lingue straniere in dialetto? Può diventare un gioco

ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) di Massimo ArcangeliIn un incontro sulle Parole mancanti, un’iniziativa dell’associazione di traduttori StradeLab presentata nell’ultima edizione di Più libri più liberi (Roma, 5-9 dicembre 2018), lanciai l’idea di coinvolgere, nella traduzione di parole apparentemente intraducibili provenienti dalle più diverse, i nostri dialetti. Una traduttrice, Andreina Lombardi, rispose volentieri al mio stimolo e propose, a traduzione di aftselakhis (yiddish), il napoletano cazzimma. Rilancio ora qui quell’iniziativa, di cui daremo conto durante il Festival dell’italiano Parole in cammino (Siena, 5-7 aprile 2019), coinvolgendo i nostri affezionati lettori de Il Fatto Quotidiano. Premieremo la traduzione migliore con un dizionario italiano-inglese e un dizionario italiano dell’uso.Dalla traduzione indi una serie parole elencate più avanti, realizzata in collaborazione con la ...

