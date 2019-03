Taekwondo | Belgian Open 2019 | nessun podio azzurro nella prima giornata Vito Dell’Aquila

oasport

(Di domenica 17 marzo 2019) Si è conclusa con un po’ di delusione ladi gare del, torneo di categoria G2 del calendario internazionale di. L’appuntamento rappresentava un’importante occasione per raccogliere punti in vista del ranking, ma gli azzurri non sono riusciti ad approfittarne rimediando diverse sconfitte di misura.Dell’Aquila, Simone Crescenzi, Roberto Botta e Laura Giacomini, al momento gli atleti di punta del movimento italiano, sono stati tutti eliminati nei quarti di finale.di domani andranno in scena le gare delle categorie junior e cadetti. Di seguito il riepilogo completo dei risultati di oggi.-58 kg (maschile) – Non è riuscito a ripetere il successo della scorsa settimana il puglieseDell’Aquila, fermato al termine di un incontro molto equilibrato nei quarti di finale dalla sorpresa di, ...

OA_Sport : #Taekwondo, Belgian Open 2019: nessun podio per l'Italia nella prima giornata. Sconfitte ai quarti di finale per Vi… - B1Parchamento : RT @taekwondofita: Belgian Open 2019 - G2 ???? Aggiornamenti day 1 ???? -58kg ?? Vito Dell’Aquila (CS Carabinieri) ???? vince gli ottavi di final… - taekwondofita : Belgian Open 2019 - G2 ???? Aggiornamenti day 1 ???? -58kg ?? Vito Dell’Aquila (CS Carabinieri) ???? perde i quarti di fi… -