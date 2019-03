Salvini contestato ancora in Basilicata Ma l' altra parte della piazza lo acclama

Matteo Salvini contestato a Melfi. La folla urla “fascista” - lui replica : “Toglietevi dalle palle” : "Fascista, fascista!", gridano alcuni dalla piazza di Melfi, dove Matteo Salvini sta tenendo un comizio elettorale per le regionali delle Basilicata. "Fascista? Madonna che noia, Madonna sempre le stesse cose...", replica il leader della Lega, che aggiunge: ''Mi dicono fascista, nazista, razzista, sovranista... Io sono orgogliosamente italiano, questo è il mio difetto...''. Ma alcuni dalla piazza continuano a contestarlo. E il vicepremier perde ...

Matteo Salvini umilia in pubblico i contestatori : "Fatevi meno canne" : Un Matteo Salvini piuttosto scatenato, quello che zittisce i contestatori nel corso di un comizio in Basilicata, dove si trovava sabato per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica prossima. Preso di mira da un gruppetto di perditempo, il ministro dell'Interno li infilza:

Basilicata - Salvini contestato per 20 minuti : “Fascista - bugiardo!”. E lui provoca : “Non vi sento - basta canne” : Quasi 20 minuti di contestazioni (nel video, un riassunto di quello che è successo), ovvero la durata complessiva dell’intervento dal palco di Villa d’Agri (Potenza), nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini: cori, striscioni e cartelli di un gruppo di persone che ha criticato il ministro dell’Interno. Lui, in Basilicata in vista delle elezioni regionali del 24 marzo, li ha provocati: “Non ci sono più i ...

Salvini contestato in piazza - lui risponde : 'Hai vinto 10 immigrati da mantenere' (VIDEO) : A Matteo Salvini si riconosce di aver saputo cavalcare l'importanza dei social per accrescere il suo consenso. Si parla tantissimo di un'intera equipe di esperti che seguono il suo modo di comunicare attraverso i nuovi mezzi che la rete mette a disposizione. Occorre, però, sottolineare come il ministro dell'Interno non si sia mai sottratto al confronto diretto con i cittadini, anche a costo di subire contestazioni particolarmente aspre. Ed è ...

Un politico come Salvini che mette alla gogna i suoi contestatori viola la legge? : (foto: Marco Cantile/LightRocket via Getty Images) Era già successo, e probabilmente succederà ancora. Lunedì il vicepremier Matteo Salvini ha pubblicato la foto di una contestatrice con in mano un cartello durante la manifestazione Prima le persone di sabato scorso Milano sulla sua pagina Facebook. La ragazza, che esponeva un messaggio che derideva il leader della Lega, si è beccata la solita prevedibile valanga di volgarità e minacce da parte ...

Salvini - un contestatore a Cagliari : "Fascista di m****" : Non solo abbracci e selfie per Matteo Salvini durante la visita al mercato di San Benedetto a Cagliari. Un uomo ha contestato il leader della Lega urlando più volte: 'Vergogna, fascista di m...' e ha ...

