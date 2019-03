Real Madrid | Solari non proprio rimpianto | “adesso c’è allegria” | Navas non le manda a

Dove vedere Real Madrid-Celta Vigo in diretta streaming o in tv : Dove vedere Real Madrid-Celta Vigo in diretta streaming o in tv Il match Real Madrid-Celta Vigo si giocherà Sabato 16 Marzo alle 16.15 presso lo stadio Santiago Bernabeu di Madrid e sarà valida per la 28a giornata di Liga. Nello scorso turno, le merengues hanno vinto 4 a 1 sul campo del Real Valladolid, facendo un favorendo proprio il Celta Vigo che però non ne ha approfittato perdendo per 1 a 0 contro il Betis. Real Madrid-Celta Vigo: ...