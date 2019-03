Mikaela Shiffrin chiude in bellezza

Sci alpino - Gigante Soldeu 2019 : Mikaela Shiffrin vince - stagione da record! Robinson seconda per la Nuova Zelanda - Brignone out : Mikaela Shiffrin completa la stagione dei record e vince il Gigante di Soldeu, appuntamento che ha concluso la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La statunitense, prima al termine della manche mattutina, si è confermata ai vertici col tempo di 2:23.17 e ha scritto la storia: per la prima volta un’atleta alza al cielo la Sfera di Cristallo generale insieme a quelle di slalom, Gigante, superG e inoltre ha infilato il 17esimo successo ...

Sci alpino - Slalom Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Mikaela Shiffrin centra la 16esima vittoria stagionale e beffa Holdener : Sedici vittorie in stagione, otto tra i pali stretti. Serve altro per descrivere l’annata di Mikaela Shiffrin? La statunitense, infatti, non si è rilassata dopo aver conquistato in largo anticipo la Sfera di Cristallo e ha vinto anche lo Slalom delle Finali di Coppa del Mondo 2019 di sci alpino di Soldeu (Andorra) toccando quota 59 successi in carriera, il numero 40 nello Slalom. La nativa di Vail, dopo una prima manche disputata con il ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : Wendy Holdener impeccabile - Mikaela Shiffrin insegue : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già saldamente nelle mani di Mikaela Shiffrin che in questa specialità sembra non avere alcuna rivale e sulle vittorie in Slalom ha costruito le fortuna di una stagione da record. Ad impensierire la regina di Slalom Shiffrin ci proveranno soprattutto due atlete, la slovacca Vlhova che al momento ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Soldeu 2019 : Mikaela Shiffrin vuole chiudere in bellezza con l’ultimo slalom : Siamo giunti al penultimo capitolo della stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le Finali di Soldeu (Andorra) infatti hanno in programma l’ultimo slalom dell’anno per quanto riguarda il Circo Bianco al femminile. La grande protagonista, ovviamente, sarà Mikaela Shiffrin, che cercherà di ritoccare ulteriormente i suoi numeri ed i suoi record che l’hanno già inserita nella leggenda di questo sport, ...

Sci - Cdm : 15 vittorie in una stagione - Mikaela Shiffrin record a Spindleruv : Per la 24enne campionessa statunitense si tratta del successo numero 58 in coppa del mondo, 39esimo in slalom, ma soprattutto del 15esimo in stagione, 7 proprio in slalom,, un vero e proprio record ...

VIDEO Mikaela Shiffrin da record - vince lo slalom di Splindleruv Mlyn : 15 successi in stagione - nessuna come lei : Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Splindleruv Mlyn e ha così collezionato il 15esimo successo in stagione, impresa che non era mai riuscita nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha messo in fila Holdener e Vlhova infliggendo distacchi imbarazzanti da vera dominatrice della specialità. Di seguito il VIDEO della vittoria di Mikaela Shiffrin nello slalom di Splindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del ...

Sci alpino - Slalom Splindleruv Mlyn 2019 : Mikaela Shiffrin firma il successo dei record - battute Holdener e Vlhova : Mikaela Shiffrin si conferma la Regina indiscussa dello Slalom e trionfa a Splindleruv Mlyn dominando in lungo e in largo entrambe le manche sul pendio ceco dove si è disputata l’ultima prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino prima delle Finali di Soldeu. La fuoriclasse statunitense si è presentata al cancelletto di partenza per ultima in occasione della seconda run e ha controllato agevolmente la situazione imponendosi col ...

LIVE Sci alpino - Slalom Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : quindicesimo sigillo stagionale per Mikaela Shiffrin! Holdener e Vlhova sul podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Vlhova ha dimostrato di essere la più forte in gigante al momento ma Shiffrin vuole difendere dall’assalto della slovena il trono di miglior Slalomista Sarà come al solito sfida a due con Vlhova galvanizzata dal successo di ieri nel gigante ma un po’ in calo sui pali stretti e la ...

Sci alpino - Slalom Spindlreuv Mlyn 2019 : Mikaela Shiffrin comanda dopo la prima manche - Holdener seconda - Vlhova lontana : Mikaela Shiffrin ha dominato la prima manche dello Slalom femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca). Una gara su una pista che si è rovinata dopo pochi passaggi e che ha premiato anche l’americana partita con il pettorale numero due. La nativa di Vail ha chiuso con il tempo di 49”33, ipotecando quella che sarebbe la 58esima vittoria in Coppa del Mondo e avvicinandosi al quindicesimo successo stagionale (sarebbe record) Unica ...

LIVE Sci alpino - Slalom Spindleryv Mlyn 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin vs Petra Vlhova - nuovo duello di fuoco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Vlhova ha dimostrato di essere la più forte in gigante al momento ma Shiffrin vuole difendere dall’assalto della slovena il trono di miglior Slalomista Sarà come al solito sfida a due con Vlhova galvanizzata dal successo di ieri nel gigante ma un po’ in calo sui pali stretti e la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Spindleruv Mlyn 2019 : Mikaela Shiffrin vuole la coppa di gigante. Brignone per il podio - Goggia per ritrovare il feeling : Dopo la cancellazione di tutto il fine settimana a Rosa Khutor. La coppa del Mondo femminile di sci alpino si trasferisce in Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn, per un weekend dedicato completamente alle prove tecniche con sabato un gigante e domenica uno slalom. Si torna a gareggiare in questa località addirittura dopo otto anni: nel 2011 ci furono le vittoria di Viktoria Rebensburg in gigante e di Marlies Schild tra i rapid ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin ha vinto la Coppa del Mondo generale! Terzo sigillo consecutivo : Mikaela Shiffrin ha matematicamente vinto la Coppa del Mondo generale di sci alpino. La fuoriclasse statunitense vanta infatti 719 punti di vantaggio su Petra Vlhova quando mancano sette gare al termine della stagione e dunque può festeggiare il trionfo con largo anticipo. La quasi 24enne (spegnerà le candeline il prossimo 13 marzo) non si è presentata a Rosa Khutor dove oggi si sarebbe dovuto disputare un superG, la cancellazione ...