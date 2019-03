Matrimonio in crisi fra Kate Middleton e il principe William? Spunta un' amicizia sospetta

La Tav manda in crisi il Matrimonio tra M5s e Lega : Segnali contrastanti su accordo Nuova via della seta Washington, 8 mar 08:35 - (Agenzia Nova) - Il governo italiano invia segnali contrastanti in merito alla possibile firma dell'accordo con la Cina che segnerebbe l'appoggio formale di Roma alla Nuova via della seta. Lo scrive il quotidiano "Washing

L’Amica Geniale 2 : Un’Amicizia in Crisi ed un Matrimonio Sbagliato! : L’Amica Geniale 2: Lila inizia la vita matrimoniale nel peggiore dei modi. Dopo le delusioni del giorno delle nozze anche la luna di miele è molto triste. L’amicizia con Elena, seppur conflittuale, è la sola cosa che la conforta ma circostanze inaspettate la metteranno a dura prova. La seconda serie delL’Amica Geniale targata Rai1 si farà, e prenderà spunto dal secondo libro della saga scritta da Elena Ferrante ovvero “Storia del nuovo ...

Aria di crisi in casa Kyenge : lei vuole il divorzio. Il marito : "Ecco la verità sulla fine del Matrimonio" : L'eurodeputata del PD sostiene che il loro matrimonio sta per finire, quindi ognuno prenderà la sua strada : nella vita ed in politica. Secondo la Kyenge, non c'è molta sorpresa nello scoprire che ...

George Clooney e Amal - Matrimonio in crisi : il divorzio sarebbe vicino : George Clooney e sua moglie Amal starebbero attraversando un momento di crisi. Addirittura alcune fonti vicine alla coppia parlano di un divorzio imminente. Cinque anni fa, l’attore e la bella avvocatessa libanese si sono sposati a Venezia e dalla loro unione sono nati due gemelli. Ad oggi però, i rapporti tra i due sembrano essersi incrinati. In rete, da alcuni giorni a questa parte, non fa altro che diffondersi a macchia d’olio l'indiscrezione ...