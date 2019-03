«Il silenzio non fa per noi» | 6 mila scout in corteo per don Diana

Alessandro Di Battista sul suo silenzio : "Del M5S non parlo - sono questioni mie e vi chiedo di rispettarle" : Non parla da circa un mese. Né sui social network, né in apparizione pubbliche. Ieri, intercettato da Max Brod per "Agorà", la trasmissione in onda tutte le mattine su Raitre, Alessandro Di Battista ha chiesto ai giornalisti di rispettare il suo silenzio e di non insistere con le domande.Cammina veloce e quando il giornalista chiede "Ma non parla lei o l'hanno messa in silenzio", l'esponente del Movimento 5 Stelle replica: "Ti ho detto che non ...

Analisi ascolti tv - Il silenzio dell’acqua parte con il 15 - 3% sulla scia di “Non Mentire” : Superati i 3 milioni anche nella nuova serie tv Mediaset. Analisi ascolti TV IL silenzio DELL’ACQUA: 15,3 % Un altro buon risultato per la nuova fiction italiana targata Mediaset. Il silenzio dell’acqua con ...

Silvia Romano - una mozione nei comuni italiani : "Non cali il silenzio" : Una mozione da presentare in quanti più comuni possibile, per tenere vive l'attenzione e la speranza sulla vicenda della...

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio - finalmente! - sulla trappola trash a Riccardo Fogli. Ma le scuse in diretta all'Isola dei Famosi non ... : Alessia Marcuzzi apre la nona puntata dell'Isola dei Famosi parlando per la prima volta della gogna trash a cui è stato sottoposto Riccardo Fogli nella precedente puntata. Chiede scusa, dopo una ...

Il silenzio dell'acqua - Ambra Angiolini a Blogo : "Luisa Ferrari - un viaggio interessante. La promozione a Quarto Grado? L'importante è non essere ridicoli" (Video) : Ambra Angiolini è la protagonista de Il silenzio dell'acqua, la nuova serie di Canale 5 che andrà in onda a partire da stasera, venerdì 8 marzo 2019, in prima serata.L'attrice romana interpreterà il ruolo di Luisa Ferrari, vicequestore di Trieste che si recherà a Castel Marciano per risolvere il caso di Laura Mancini, una ragazza di 16 anni scomparsa nel nulla. I suoi metodi si riveleranno subito incompatibili con quelli del vicequestore Andrea ...

Pistocchi : "Da Sky silenzio omertoso su papera di Buffon". Condò : "Non è vero" : "C’è un punto di incontro tra il silenzio omertoso dello studio di Sky di fronte alla papera di Buffon e la vigliaccheria di chi l’anno scorso ne tutelava qualsiasi sciocchezza e oggi ne evidenzia compiaciuto la disperazione. Dire la verità, sempre". Maurizio Pistocchi commenta così su Twitter la puntata di ieri di Champions League Show, la rubrica in onda su Sky Sport Uno e su Sky Sport 24 dopo il fischio finale di Psg-Manchester United ...

Irama rompe il silenzio dopo la rottura con la De Lellis : 'Questo non è il mio mondo' : Da giorni circolavano molte indiscrezioni circa la fine della storia d'amore tra Irama e Giulia De Lellis ed è stato lo stesso cantante vincitore di Amici 18 a confermare la notizia, spiegando ai fan cosa è successo tramite una Instagram Stories. Stando alle parole dell'artista, i due si sarebbero lasciati già da qualche tempo e di comune accordo, rimanendo in ottimi rapporti. Nel frattempo, la De Lellis, a poche ore dall'annuncio dell'ex ...

Legittima difesa - in Aula la maggioranza non interviene. Borghi (Pd) al M5s : “Vostro silenzio è imbarazzante” : Mentre la riforma della Legittima difesa è arrivata alla Camera, dopo un primo esame al Senato, i deputati di Lega e M5s hanno deciso di non prendere la parola durante la discussione e la votazione degli emendamenti. Su questo ha puntato il dito il Pd, soprattutto per quanto riguarda il Movimento 5 stelle: “Il vostro silenzio è imbarazzante” ha attaccato il dem Enrico Borghi. “Lo sapete che rappresentate il partito del ministro ...

Battaglia : lavoratori ippodromo meritano rispetto e non silenzio : Roma – “Due anni di prese in giro e lavoratori esasperati che di nuovo stamattina protestano, salendo sulle torri dell’illuminazione, contro il silenzio dell’Amministrazione comunale e la chiusura senza alternativa dell’ippodromo delle Capannelle: l’assessore allo Sport di Roma Capitale si batta il petto per questo clamoroso fallimento che mette in ginocchio un settore produttivo e toglie lavoro a un centinaio ...

Icardi rompe il silenzio : "Non so se chi prende le decisioni abbia amore e rispetto per l'Inter e per me" : Icardi rompe il silenzio e passa all'attacco , ribadendo il suo amore per i colori nerazurri e puntando il dito contro i vertici del club . " Non so se in questo momento ci sia amore e rispetto verso ...

Stefano De Martino rompe il silenzio su Belen : "Ho capito che l'amore non è solo passione" : Ospite di Domenica In, il ballerino commenta i pettegolezzi sul ritorno di fiamma con la showgirl argentina. Dopo la rottura...

Il voto non ferma la protesta dei pastori : camion assaltato Alle 12 l’affluenza è in crescita Salvini viola silenzio elettorale : In provincia di Nuoro aggredito un camionista da persone incappucciate che hanno gettato il latte sull’asfalto. La trattativa tra allevatori e produttori non è giunta a un accordo

