F1 - la Ferrari SF90 di Vettel si chiama "Lina" : ROMA - La Ferrari SF90 di Sebastian Vettel per gli 'amici' si chiamerà semplicemente 'Lina': il pilota tedesco ha 'battezzato' anche quest'anno la vettura con cui darà l'assalto al mondiale, svelando ...

Ferrari SF90 F1 2019 : immagini e tutti i segreti della monoposto : Ferrari SF90 F1 2019: immagini e tutti i segreti della monoposto immagini e dettagli Ferrari SF90 La Ferrari ha presentato la 65esima monoposto della sua storia in Formula 1. Si chiama SF90 in onore del 90esimo compleanno della casa di Maranello. Sono diverse le modifiche subite dalla vettura per adeguarsi alle modifiche regolamentari previste per la prossima stagione. Prima di tutto, però, a cambiare è il colore: la nuova Ferrari si tinge ...

F1 – Retroscena Ferrari che fa felice Vettel : la particolarità della SF90 che rende il tedesco competitivo per il Mondiale : Durante il filming day della Ferrari, Vettel si è reso conto che la sua SF90 è realmente disegnate secondo le sue esigenze: una particolarità ha fatto capire al tedesco di potersi giocare seriamente il Mondiale In casa Ferrari quest’anno non si può sbagliare. Tocca spezzare il dominio di Hamilton che rischia seriamente di vincere il 6° titolo personale che corrisponderebbe al 6° consecutivo della Mercedes, primato che supererebbe ...

F1 - la Ferrari non abbandona Mission Winnow : il logo tornerà sulla SF90 già in occasione del Gp del Bahrain : Il direttore della comunicazione di Phillip Morris ha fatto sapere che il logo Mission Winnow non comparirà sulla livrea della Ferrari solo per il Gp d’Australia L’assenza dello sponsor Mission Winnow sulla livrea della Ferrari sarà circoscritta solo al Gp d’Australia, il logo infatti tornerà al suo posto già in occasione della seconda gara stagionale, in programma in Bahrain. AFP/LaPresse A rivelarlo è il direttore ...

Ferrari - Camilleri : «SF90 è nata bene - in Australia senza marchio Winnow» : Orgoglio e sicurezza. La nuova Ferrari che affronterà la stagione di F1 «è nata bene, siamo abbastanza contenti dopo i test di Barcellona, adesso dobbiamo lavorare sull'affidabilità». Lo ha affermato ...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari saluta Barcellona con la consapevolezza che la SF90 sia pronta a vincere : Inutile girarci attorno o ripararsi dietro un dito. La nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale 2019 di Formula Uno è nata, e ha tutte le carte in regola, per vincere. Prematuro? Sicuramente, dopotutto non siamo nemmeno vicini al Gran Premio di Australia del 17 marzo. Esagerato? Per niente. La SF90 ha dimostrato, sin dai primi chilometri della otto-giorni di test pre-stagionali del Montmelò, di essere una vettura di prim’ordine, ...

Ferrari - Binotto : 'La SF90 è stabile ma la vorrei più affidabile' : La nuova Ferrari SF90 'è bilanciata e stabile in frenata, la vorrei vedere complessivamente più affidabile. Per vincere dovremo essere i più forti e ancora non lo siamo'. È il primo bilancio dopo i ...

F1 - test di Barcellona terminati per la Ferrari : svelato il problema che ha fermato la SF90 di Vettel : Non è stato un errore dei meccanici a causare lo stop di Vettel, la Ferrari ha reso nota il vero motivo del guasto Brutta notizia in casa Ferrari nell’ultimo giorno di test a Barcellona, lo stop di Vettel nel corso dell’ultimo pomeriggio di prove non è stato dovuto ad un errore dei meccanici al pit stop come riportavano le prime indiscrezioni. A fermare il tedesco è stato invece un problema elettrico manifestatosi sulla SF90 ...

F1 – Test Barcellona : non c’è pace per la Ferrari - Vettel costretto a parcheggiare la SF90 a bordo pista [FOTO E VIDEO] : Il pilota tedesco è stato costretto ad abbandonare la propria monoposto all’esterno di curva 2, la causa potrebbe essere un non corretto montaggio di uno pneumatico Nuovi guai per la Ferrari nell’ultimo giorno di Test a Barcellona, Sebastian Vettel infatti è stato costretto a parcheggiare la propria monoposto all’esterno di curva 2 in piena simulazione gara. Il tedesco aveva appena iniziato il 42° dei 66 giri previsti, ...

