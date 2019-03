Dock Nintendo Switch | le migliori da comprare

Ecco una Dock a tema GameCube per Nintendo Switch con tanto di porte funzionanti per i controller : Anche se è originariamente uscito per Nintendo 64, Super Smash Bros. è sempre stato un gioco da giocare esclusivamente con gli iconici controller GameCube, ci fa notare TheVerge.Ebbene oggi possiamo collegare questi controller alla nostra Nintendo Switch, grazie ad una speciale docking station proprio a tema GameCube.Come possiamo vedere, l'utente Reddit Littlewolf128 ha condiviso la sua nuova dock modificata per assomigliare ad una vera ...