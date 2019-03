Chelsea | che beffa in casa dell' Everton | domina un tempo | ma alla fine perde 2-0

Chelsea sconfitto dall'Everton : ANSA, - ROMA, 17 MAR - Brutta sconfitta per il Chelsea sul terreno di Goodison Park, a Liverpool, nella 31/a giornata della Premier League. La squadra di Maurizio Sarri si è arresa per 2-0 all'Everton,...

Premier League : i risultati della 31giornata. Liverpool - vittoria e sorpasso. Chelsea ko : FULHAM-Liverpool 1-2 26' Mané, L,, 74' Babel, F,, 81' rig. Milner, L, FULHAM, 4-3-3,: Sergio Rico; Fosu-Mensah, 73' Christie,, Chambers, Ream, Bryan; Anguissa, Seri, 65' Sessegnon,, Cairney, 82' ...

Everton-Chelsea : diretta streaming e TV - ecco dove vederla : Everton-Chelsea: diretta streaming e TV, ecco dove vederla Il match Everton-Chelsea si giocherà Domenica 17 Marzo alle 17.30 presso lo stadio Goodison Park di Liverpool e sarà valida per la 31a giornata di Premier League. Nel turno precedente, i Toffees sono usciti sconfitti per 3 a 2 contro il Newcastle di Rafa Benitez, mentre il Chelsea di Maurizio Sarri non è andato oltre l’1 a 1 contro il Wolverhampton. Everton-Chelsea: i ...

Europa League : Arsenal-Napoli. Il Chelsea solo in finale : Ecco il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Arsenal-Napoli. L’11 aprile l’andata a Londra, il 18 il ritorno a Napoli. Anche qui, come in Champions, ci sarà il tabellone definitivo come nel tennis. Arsenal-Napoli Villarreal-Valencia Slavia Praga-Chelsea Benfica-Eintracht Sorteggio non fortunato per gli azzurri che incontrano una delle due squadre più forti, l’altra è il Chelsea. Napoli-Arsenal sarà in qualche modo ...

LIVE Sorteggi Europa League in DIRETTA : Napoli - da evitare Chelsea ed Arsenal : Oggi, venerdì 15 marzo alle ore 13.00 conosceremo il tabellone dell’Europa League di calcio dai quarti alla finalissima: il Sorteggio si svolgerà alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Sarà un Sorteggio libero, ovvero non ci saranno teste di serie e le squadre della stessa nazionalità potranno sfidarsi. Dopo gli accoppiamenti dei quarti verranno Sorteggiati gli incroci per la semifinale, infine sarà anche estratta la squadra ...

Europa League - Napoli devi evitare Arsenal e Chelsea : le avversarie : Europa League Napoli – Il passaggio del turno contro il Salisburgo, ha lanciato gli uomini di Ancelotti nei quarti di finale dell’Europa League. Completato il quadro delle migliori otto di Europa League. Al prossimo turno sono passati Napoli, Valencia, Chelsea, Villarreal, Eintracht, Arsenal, Slavia Praga e Benfica . Niente da fare invece per l’Inter. Oggi alle 13 […] L'articolo Europa League, Napoli devi evitare Arsenal ...

Sorteggio Europa League - le possibili avversarie del Napoli ai quarti di finale. Da evitare Arsenal e Chelsea : Oggi, venerdì 15 marzo alle ore 13.00 conosceremo il tabellone dell’Europa League di calcio dai quarti alla finalissima: il Sorteggio si svolgerà alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Sarà un Sorteggio libero, ovvero non ci saranno teste di serie e le squadre della stessa nazionalità potranno sfidarsi. Dopo gli accoppiamenti dei quarti verranno sorteggiati gli incroci per la semifinale, infine sarà anche estratta la squadra ...

Sorteggio Europa League 2019 - le possibili avversarie del Napoli ai quarti. Da evitare Chelsea ed Arsenal : Sono appena terminate le partite degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019, ed è tempo di pensare a quali possono essere i possibili ostacoli per il Napoli nei quarti di finale. Dal momento che non ci sono paletti per il Sorteggio, qualunque accoppiamento sarà possibile. Bisogna subito fare una premessa: a questo punto della competizione le squadre veramente facili non esistono. All’interno di una simile affermazione, però, ...

Europa League : le possibili avversarie del Napoli. Inter e Siviglia fuori - passano Chelsea e Arsenal : Ecco le sette squadre che il Napoli potrà pescare domani nel sorteggio per i quarti di finale di Europa League. Appuntamento domani, venerdì, alle 12. Lo Slavia Praga segna il gol decisivo al 119esimo e batte il Siviglia 4-3 ai supplementari, e va ai quarti. L’Arsenal ha rimontato il Rennes, ha vinto 3-0. Il Chelsea di Sarri ha scherzato la Dinamo Kiev: ha vinto 5-0 in trasferta Il Valencia si è salvata al 90esimo e ha pareggiato 1-1 in ...

Chelsea - Sarri : 'Primo tempo meraviglioso - in Europa League ne ho vint 6 su 20. Loftus-Cheek...' : Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev. 'Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo segnato dopo cinque minuti il primo gol e ci ha messo al sicuro. Era difficile per la Dinamo, abbiamo giocato in ...

Europa League - il Chelsea passeggia sulla Dinamo Kiev e si qualifica. Passa il Valencia : Si abbassa il sipario sugli ottavi di finale di Europa League con i verdetti che consegnano le otto squadre all'urna di Nyon in vista dei quarti. Nella partite delle 18.55, oltre al Napoli sconfitto ...

Chelsea e Valencia ai quarti d'Europa League : eliminate Dinamo Kiev e Krasnodar : Volano ai quarti d'Europa League, Chelsea e Valencia. Sono questi i primi verdetti degli ottavi, in attesa dei match in programma alle 21.00. Gi inglesi e gli spagnoli hanno eliminato rispettivamente ...