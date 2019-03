Barcellona | titolo sempre più vicino | battuto il Betis 4-1 è ora a +10 dall’Atletico

lanotiziasportiva

(Di domenica 17 marzo 2019) Ilè letale e affossa a domicilio il Realper 4-1. Pazzesco Messi, autore di una tripletta. La Liga è nelle mani dei blaugrana.Ilpiùalla conquista del suo 26°di Campione di Spagna. A dieci giornate dalla fine del campionato i blaugrana consolidano il loro primato in classifica. Adesso sono 10 i punti di vantaggio sull’Atletico Madrid, sconfitto ieri pomeriggio sul campo dell’Athletic Bilbao.La squadra di Ernesto Valverde ha mostrato una grande condizione atletica e si è imposto meritatamente per 4 a 1 sul campo del Real. Strepitoso ancora una volta Lionel Messi, autore di una tripletta, la terza in questa stagione per un totale di 29 reti messe a segno in campionato.Messi in grande stileI primi 45′ sono equilibrati, ma ilha un Messi in più e trova la rete in due occasioni. La prima al 18° ...

