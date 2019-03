Wanda post pre-derby | ' Sto zitta perché è più semplice che illudere sé stessi'

Wanda Nara scrive un post criptico : 'Una scelta è come un salto - ti spaventa' (FOTO) : La bufera in casa Inter sembra tutt'altro che attenuata. Mentre proseguono gli intrighi e i confronti tra i vari membri della squadra nerazzurra, Wanda Nara sta continuando a pubblicare dei post alquanto criptici e provocatori sui suoi social. Uno degli ultimi la ritrae in costume da bagno con in risalto le sue curve mozzafiato e una didascalia alquanto enigmatica. La moglie e procuratrice di Mauro Icadi ha, infatti, scritto: "Una scelta è come ...

Inter Icardi - Wanda Nara continua la guerra : like al Real Madrid e post al veleno : Inter Icardi, altro rifiuto- La bufera in casa Inter non accenna a placarsi. E, forse, non lo farà sino al termine della stagione, quando le parti si incontreranno per certificare la separazione dopo mesi burrascosi. La storia d’amore tra l’Inter e Mauro Icardi pare proprio essere terminata e, da qui a giugno, l’ex capitano nerazzurro […] L'articolo Inter Icardi, Wanda Nara continua la guerra: like al Real Madrid e post ...

Inter - caso Icardi : Wanda Nara sarebbe disposta ad interrompere la sua presenza a Tiki Taka : In casa Inter si continua a parlare del caso Mauro Icardi. Sono passate ormai più di due settimane da quando è stata tolta la fascia di capitano all'attaccante, dandola a Samir Handanovic. Da allora il giocatore non è più sceso in campo, rifiutando la convocazione nel match di andata di Europa League contro il Rapid Vienna e saltando poi il ritorno contro gli austriaci e le due sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina per ...

Inter - caso Icardi : Wanda sarebbe disposta ad interrompere la sua presenza a Tiki Taka : In casa Inter si continua a parlare del caso Mauro Icardi. Sono passate ormai più di due settimane da quando è stata tolta la fascia di capitano all'attaccante, dandola a Samir Handanovic. Da allora il giocatore non è più sceso in campo, rifiutando la convocazione nel match di andata di Europa League contro il Rapid Vienna e saltando poi il ritorno contro gli austriaci e le due sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina per ...

Wanda Nara e il post muto su Icardi : messaggio distensivo per l'Inter? : Wanda Nara si trova in vacanza con i cinque figli a Dubai: la moglie e agente dell'ex capitano dell'Inter, infatti, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax forse per scaricare un po' di ...

Wanda Nara : vita e opere di una vera 'ape regina' - The Social Post : Da qui iniziano i rumors e la cronaca di allora parla della donna che si è messa tra due amici. Ma Wanda coltiva la sua relazione con Icardi e il 19 gennaio del 2015 diventa mamma per la quarta volta ...

Wanda punge ancora l’Inter? La ‘verità’ del post social della moglie di Icardi poco prima di Fiorentina-Inter [FOTO] : Wanda Nara ancora pungente sui social, ma questa volta si tratta di una ‘risposta’ alla cognata Ivana L’Inter, Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno ancora raggiunto un punto d’incontro per proseguire insieme, risolvendo del tutto gli ‘screzi’ che hanno inasprito tutta la vicenda. Intanto, a mettere ancora più pepe alla situazione ci pensa la sorella di Mauro Icardi, Ivana, che non ha mai nascosto il suo ...

Inter - Marotta : 'Rinnovo Icardi? Faremo una proposta - preso impegno con Wanda Nara' : La questione del rinnovo di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter . Dopo il caos delle ultime settimane, con la decisione della società di dare la fascia di capitano ad Handanovic, a ...

Lo sfogo di Wanda Nara in un post : ''Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano e allontanati quando non ti danno valore'' : è il messaggio che Wanda Nara ha pubblicato in tarda serata in una delle stories di Instagram. ...

Lo sfogo di Wanda Nara in un post : ANSA, - MILANO, 21 FEB - ''Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano e allontanati quando non ti danno valore'': è il messaggio che Wanda Nara ha pubblicato in tarda serata in una ...

Wanda Nara brucia le foto con Icardi - poi arriva il post : La storia su Instagram, in cui mostra alcuni loro scatti bruciare nel fuoco, ha fatto pensare a una crisi, ma poco dopo sono...

Compleanno Icardi - nessuna crisi tra Wanda e Mauro : il perchè delle foto bruciate e il post d’auguri [FOTO e VIDEO] : Altro che crisi: il significato delle foto bruciate da Wanda Nara ed il romantico post d’auguri per il Compleanno di Mauro Icardi Mauro Icardi spegne oggi 26 candeline e, in attesa di trovare un punto d’incontro con l’Inter, ha deciso di passare la sua giornata speciale sul lago di Como con la sua famiglia. Nella serata di ieri, un video postato da Wanda Nara ha fatto pensare ad una crisi col marito. La moglie e manager ...

Wanda Nara-Marotta - botta e risposta in diretta tv - : Nara contrattacca e lancia segnali di pace : 'I giornali dicono così ma in questo mondo social non posso pensare questo. Nessuno del club mi ha mai detto niente, a Mauro neanche. Siamo una famiglia ...

Inter - Wanda posta foto di Icardi che piange. Segnale distensivo? : Mauro Icardi e l' Inter stanno vivendo una situazione da separati in casa ma questa vicenda nei prossimi giorni dovrà avere una conclusione in un modo o nell'altro. L'ormai ex capitano ha perso la ...