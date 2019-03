Spalletti | «Per l’Inter fondamentale è entrare tra le prime quattro»

Inter boom - rottura insanabile : la società opta per decisioni drastiche via Spalletti - Icardi e Perisic : L’estate dell’Inter sarà bollente: rivoluzione nella guida tecnica e negli uomini, Icardi e Perisic andranno via assieme a Spalletti Le ultime indiscrezioni che trapelano da casa Inter sono davvero di quelle altisonanti. La società nerazzurra si appresta a prendere decisioni davvero drastiche per sanare una situazione che sta assumendo contorni clamorosi. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, il tecnico Luciano Spalletti ...

Panchina Inter - Spalletti a rischio : per i bookmaker il favorito è uno solo : Pesa tanto la sconfitta ed eliminazione di ieri dall’Europa League per l’Inter. Per i nerazzurri, penalizzati anche da alcune importanti assenze, c’è adesso il derby. Perisic e compagni non ci arrivano nel momento migliore, avrebbero anzi preferito affrontare i cugini (molto più in forma) in un altro periodo della stagione. Ma la sfida contro il Milan rappresenterà molto in primis per Luciano Spalletti, il cui risultato ...

Inter Eintracht formazioni probabili - emergenza per Spalletti : Inter Eintracht formazioni – Si prepara a prendere il via una delle settimane più importanti della stagione per l’Inter. Questa sera i nerazzurri affronteranno l’Eintracht Francoforte nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, nella speranza di centrare il passaggio del turno e di approdare così ai quarti della competizione. «Lamentarsi per le assenze […] L'articolo Inter Eintracht formazioni probabili, emergenza per Spalletti è ...

Calcio Inter - Spalletti : Si gioca in 11 - abbiamo giocatori per vincere : Milano, 13 mar., LaPresse, - "Lamentarci non ci farà qualificare. Saremo in undici? Sì, e allora siamo a posto. abbiamo tutti quelli che servono per vincere la partita". Lo ha detto il tecnico dell'...

Inter - Spalletti : "Abbiamo le carte per fare bene. Juve esempio di carattere" : Un passo alla volta, prima la Coppa e poi il campionato . Piena emergenza domani, poco meglio domenica: e allora tutti, chi c'è ovviamente, chi non è ai box per infortunio e chi non è stoppato dalle ...

Spalletti non cerca alibi : 'Lamentarmi non mi farà passare il turno'. Recuperati Keita e Brozovic : Sarà un'Inter in emergenza, ma Luciano Spalletti non cerca alibi: 'Lamentarmi non mi farà passare il turno', ha detto il tecnico alla vigilia del ritorno degli ottavi contro l'Eintracht Francoforte. ...

Brozovic - niente lesioni - Spalletti spera nel recupero per l’Eintracht : Luciano Spalletti fa la conta per l’Eintracht e dall’infermeria arriva almeno una notizia positiva che riguarda proprio Brozovic. Marcelo Brozovic, uscito al 42’ del primo tempo contro la Spal per un risentimento ai flessori della coscia destra, sta meglio di quanto si temeva domenica pomeriggio, quando Spalletti aveva già escluso un rientro immediato.Ieri il centrocampista ha fatto gli esami all’Humanitas di Rozzano e la risonanza magnetica ...

Inter - Spalletti si gode il successo sulla Spal : “una partita di carattere. Icardi? Di lui non parlo perchè…” : L’allenatore toscano ha parlato dopo la vittoria sulla Spal, soffermandosi anche sul caso relativo a Mauro Icardi Una vittoria liberatoria, che permette all’Inter di mantenere il contatto con il Milan ad una settimana dal derby con il Milan che vale il terzo posto. Spada/LaPresse Soddisfatto Luciano Spalletti per la prova dei nerazzurri, riusciti solo nel secondo tempo a regolare i propri avversari con i gol di Politano e ...

Spalletti : Icardi come Totti? Cerco il meglio per Inter : ''Non sono stato molto aggiornato su quanto successo ieri, ma chi meglio di Marotta sa portare avanti questa situazione. Lui sa i fatti e sa cosa deve essere chiarito, va chiesto a lui''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta cosi' la situazione relativa a Mauro Icardi. ''Dall'alto della sua esperienza tutelera' tutte le parti. Man mano che scorrono le partite ho sempre meno tempo e va usato per l'attenzione da mettere in campo. ...

Inter-Spal : dove vedere la diretta tv - Spalletti la gioca così per rispondere al Milan : Inter-Spal in diretta tv e streaming: telecronisti Inter-Spal sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A, satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 252, satellite e fibra, telecronaca ...

Inter - Spalletti : ''Icardi come Totti? Cerco il meglio per l'Inter'' : MILANO - L'Inter si prepara alla settimana verità: domani la Spal, poi giovedì il ritorno con l'Eintracht Francoforte e domenica il derby col Milan, tre sfide fondamentali per la stagione nerazzurra. ...

Inter - Spalletti fa chiarezza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Inter - Spalletti fa chiarzza : “caso Icardi come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Spalletti : Icardi come Totti? Cerco il meglio per Inter : ''Non sono stato molto aggiornato su quanto successo ieri, ma chi meglio di Marotta sa portare avanti questa situazione. Lui sa i fatti e sa cosa deve essere chiarito, va chiesto a lui''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta cosi' la situazione relativa a Mauro Icardi. ''Dall'alto della sua esperienza tutelera' tutte le parti. Man mano che scorrono le partite ho sempre meno tempo e va usato per l'attenzione da mettere in campo. ...