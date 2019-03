Salvini | Via della seta? Voglio controllare | comandino gli italiani

Via Seta - tensione Salvini-M5S Di Maio : 'Posizione Lega sorprende' : "Mi auguro che la Lega sia della stessa idea" in merito alla Via della Seta e la libertà dell'Italia di scegliere e nello steso tempo rispettare l'alleanza atlantica "perché negli ultimi giorni ho visto posizioni diverse, un po' schiacciate su quello che chiedono gli altri Paesi e non su quello che vuole e fa bene all'Italia. Mi ha sorpreso, non lo nascondo". Lo scrive Luigi di Maio su Fb. ...

Via della Seta - le reazioni dei politici : da “tempesta in un bicchiere d’acqua” di Tria a “Marco Polo dirigente del Milan” di Salvini : Le reazioni della politica alla questione della via della Seta, dalla “tempesta in un bicchiere d’acqua” di Giovanni Tria a “Marco Polo dirigente del Milan” di Matteo Salvini. Lo speciale di Agenzia Vista. L'articolo Via della Seta, le reazioni dei politici: da “tempesta in un bicchiere d’acqua” di Tria a “Marco Polo dirigente del Milan” di Salvini proviene da Il Fatto Quotidiano.

Via della Seta : Salvini - le chiavi di casa agli italiani : "Voglio controllare settori strategici per la sicurezza nazionale" perchè "le chiavi di casa le devono possedere gli italiani". Così a Lauria, Potenza, il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una ...

Via della seta - ok al memorandum. Ma Salvini teme la reazione Usa : L'Italia nel mezzo di uno scontro geopolitico. L'unica uscita per evitare la firma è una telefonata di Trump a Conte

Via Almirante a Verona - senatore Pd chiede intervento di Salvini : "L'intitolazione di una strada ad un fascista, razzista ed antisemita rischia di creare equivoci". Lo ha detto il senatore del Pd, Vincenzo D'Arienzo, annunciando un'interrogazione al Ministro dell'...

Una via per Almirante a Verona - Pd chiede intervento di Salvini : "L'intitolazione di una strada ad un fascista, razzista e antisemita rischia di creare equivoci". Lo ha affermato Vincenzo D'Arienzo, dopo la decisione del Comune di Verona di intitolare una via a Giorgio Almirante in occasione del trentennale della sua morte. Il senatore del Pd ha così annunciato un'interrogazione al Ministro dell'Interno, Matteo Salvini."Almirante è stato un grande leader, un politico che avrebbe molto da insegnare anche oggi. ...

Milan Inter - il Viminale : via libera alle coreografie in Curva Nord - 'Salvini soddisfatto' : Via libera alla coreografia della Curva Nord dell' Inter , in vista del derby di Milano di domenica sera, a San Siro. Soddisfatto, secondo fonti del Viminale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini ,...

Matteo Salvini garante di Trump sulla Via della Seta : Alla fine la Lega cede. Ma a una condizione ben precisa: che sugli accordi che verranno presi a seguito della firma del memorandum italo -cinese sulla Belt and road initiative sarà il Carroccio a mettere una parola dirimente garantendo sulle preoccupazioni di Washington. È questo il punto di caduta del vertice mattutino tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che ha visto sedere intorno al tavolo anche i ministri di ...

Via seta - vertice Conte-Salvini-Di Maio a palazzo Chigi : Roma, 15 mar., LaPresse, - E' in corso a palazzo Chigi un incontro tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini sul memorandum sulla via della seta.

Via della Seta : vertice a Palazzo Chigi. Conte incontra Di Maio e Salvini : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro dell'incontro le divergenze sul memorandum che l'Italia firmerà la prossima settimana con la Cina.Sul tema è intervenuto il sottosegretario allo Sviluppo economico, Michele Geraci. In un'intervista a Repubblica: "Firmeremo se tutto sarà al 100 per cento chiaro", ha affermato. "Vogliamo far ...

Vi racconto le ultime scintille fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio su Via della Seta e non solo : Durante i quali politica interna e politica estera si intrecciavano tra sgambetti, complotti, doppi giochi, spionaggio camuffato da diplomazia e via mescolando. Dalle parti dei grillini, decisamente ...