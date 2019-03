Paura in campo | calciatore sviene dopo un terribile scontro | ambulanza in campo NOME e

calcioweb.eu

Grande nel campionato di Promozione, un campionato nelle categorie inferiori sempre molto seguito e di grande interesse. In particolar modo nella giornata di oggi sono scese in Città di Rosarno e San Luca, la partita si è conclusa con il risultato di 1-3, per gli ospiti in rete Romeo, Carella e Grillo con uno splendido pallonetto. Nel primo tempo però brivido per le due squadre, impatto con la testa, la partita è stata interrotta a causa di un brutto infortunio alla testa di Corrao costretto a lasciare il in uno fortuito con il portiere avversario, il match è stato sospeso per circa 30 minuti. Grande spavento in e sugli spalti per un episodio che ha ricordato quello di Scavone, del Lecce.

