Milan-Inter | Lautaro c’è Brozovic pure Nainggolan in panchina?

(Di sabato 16 marzo 2019) La delusione Eintracht è ancora fresca, ma domani c’è il derby e l’prova a sorridere perché recupera un bel po’ di giocatori rispetto al match di giovedì sera tra quelli rimasti fuori per squalifica, mancato inserimento nella lista Uefa e infortuni.Contro ilsi rivedranno innanzitutto siasia Asamoah, squalificati nella partita di Europa League. Per il numero 10 è il primo derbyese, visto che all’andata è rimasto in«causa» Icardi.Icardi ancora outMaurito ovviamente continuerà a marcare visita e il Toro sarà titolare. Pronti a tornare anche Gagliardini e Dalbert, fuori dalle coppe quest’anno, mentre restano dei dubbi per Joao Mario.Volato in Angola per la morte del padre, non si è allenato tutta la settimana e dovrebbe tornare oggi ao.Situazione infortunatiRitorno tra gli 11 per Marcelo: il croato, uscito con la Spal per un ...

