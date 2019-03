Federer-Nadal | Semifinale Masters1000 Indian Wells 2019 | programma | orario e tv

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) Lapiù attesa, Rogercontro Rafael. Domani al Masters 1000 diandrà in scena il 39esimo capitolo di una delle rivalità che hanno fatto la storia del tennis mondiale. Lo svizzero ha sconfitto il polacco Hurkacz con un doppio 6-4, mentre lo spagnolo ha superato il russo Kachanov in due tiebereak dopo un match davvero entusiasmante.Da capire la condizione del ginocchio di, che ha accusato dei problemi durante il match dei quarti di finale, mentre dall’altra parteè in ottima forma. Nei precedenti è in vantaggio il maiorchino per 23-15.Roger-Rafaelsi giocherà sabato 16 Marzo. L’è ancora da stabile. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Arena ed in streaming su SkyGo.ILCOMPLETO Sabato 16 Marzoancora da decidere: Roger-Rafaeldiretta ...

sportface2016 : Ecco quando si gioca la semifinale tra #Federer e #Nadal a #IndianWells e come seguirla in tv ?? - sportface2016 : Rafael #Nadal vola in semifinale a #IndianWells2019 In semifinale sarà super sfida con Federer - Ubitennis : Indian Wells: Nadal raggiunge Federer in semi, sarà sfida numero 39 -