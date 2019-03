Ecco il la trappola di Quota 100 | Pensioni pagate e poi ritirate

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) Su100 incombe unapericolosa. I dipendenti Inps infatti avrebbero ricevuto una circolare in cui viene dato l'ok al pagamento delleper i quotisti a decorrere dall'1 aprile ...

ilgiornale : Ecco la 'trappola' di #Quota100: 'Pensioni pagate e poi ritirate' - Carlino_Forli : In trappola la banda dei furti nei negozi: ecco come agivano #cesena #forlì - Carlino_Cesena : In trappola la banda dei furti nei negozi: ecco come agivano #cesena -