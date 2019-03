Dal festival d' arte ai servizi dell' Atm | gli appuntamenti della Digital week

Dal 15 al 17 marzo - al "Terre di confine filmfestival" - ad Asuni - una festa del cinema tra Sardegna e Sudamerica. : ... oltre agli spazi del MEA-Museo dell'Emigrazione e del Centro di documentazione, Casa Porcu Cau,, anche diverse attività del paese per accogliere mostre, spettacoli e concerti. Arriveranno ...

Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale Dal 5 al 7 aprile a Roma : Si svolgerà a Roma dal 5 al 7 aprile 2019 presso il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo la nona edizione de Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale, evento che prevede un concorso di corti e lungometraggi a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Promosso da Roma CAPITALE – Dipartimento salute mentale, ASL Roma 1 e MAXXI, Lo Spiraglio Film Festival della salute mentale conferma il suo scopo, ovvero di ...

Pensieri Periferici - festival del Pensiero Itinerante - Dall'8 al 30 marzo. : ... momenti di divertimento e cultura a cittadini e turisti, valorizzando sia luoghi simbolo della città che location inedite, Tutti gli spettacoli e le attività sono ad ingresso gratuito,. Tanti i ...

"Musicista escluso Dal festival perché israeliano". Accuse di antisemitismo e scuse pubbliche dei promotori : Al centro delle polemiche la rassegna "Musica sulle bocche" in Sardegna. Protagonista Eyal Lerner, a cui in un messaggio privato il direttore artistico e musicista jazz Enzo Favata ha espresso la sua contrarietà alla politica di Israele a Gaza. "Non volevamo discriminare. Lo...

Riviera International Film Festival : il premio Oscar J.Miles Dale nelle masterclass : J.Miles Dale, vincitore dell'Oscar 2018, sarà tra i protagonisti delle masterclass del RIFF Insieme al noto produttore canadese faranno parte del Riviera International Film Festival anche lo sceneggiatore Scott Z.Burns, il direttore delle produzioni originali Sky, Nils Hartmann con Stefano Bises e Nicola ...

Perugia - 13^ edizione del Festival Internazionale del Giornalismo Dal 3 al 7 aprile : Si terrà dal 3 al 7 aprile 2019 a Perugia, la 5 giorni dedicata al Festival Internazionale del Giornalismo, che quest'anno giunge alla tredicesima edizione e che si presenta come preziosa occasione di incontro durante la quale si intavolerà una discussione incentrata su alcuni temi che interessano da vicino la società odierna: disinformazione, intelligenza artificiale, start-up, tecnologie innovative e il ruolo, cambiamento climatico, ...

Musica Festival dell'Operetta al Teatro Alfieri Torino Dall'8 al 10 marzo 2019 : ...: posto unico euro 23.50 + euro 1.50 prev rid.unificato, und 26, ov 60, Abbonati e Convenzionati Torino Spettacoli, Gruppi, euro 16.50 + euro 1.50 prev Abbonamenti Festival operetta a 2 spettacoli : ...

Dal 18 al 20 marzo la 15esima edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime : Da lunedì 18 a mercoledì 20 marzo 2019 al Cinema Caravaggio di Roma (Via Giovanni Paisiello, 24) il Cinecircolo Romano presenta la 15^ edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime. Un evento speciale dell’Associazione culturale che quest’anno festeggia il “cinquantaquattresimo” anno di attività. A quindici anni dalla nascita, l’evento può vantare un albo d’oro di tutto rispetto che vede tra i premiati: Saverio ...

Rendez-Vous - festival del nuovo cinema francese : la IX edizione a Roma Dal 3 all’ 8 aprile : Al via, dal 3 all’8 aprile 2019, Rendez-Vous, il festival DEL nuovo cinema francese che parte dalla capitale per poi toccare, con focus e artisti, le città di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino. Iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, la manifestazione è realizzata dall’Institut français Italia, co-organizzata con UniFrance, e la collaborazione con l’Institut français – Centre Saint-Louis. Il responsabile del ...

Festival del Giornalismo di Perugia - 300 eventi in programma Dal 3 al 7 aprile. Tra gli ospiti Peter Gomez e Marco Travaglio : Dalla Trattativa Stato-mafia alle migrazioni, dalla corruzione alle battaglie femministe, passando per i conflitti che insanguinano il pianeta e il ruolo centrale dell’informazione nella democrazia. Ma anche i cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale e il ruolo delle tecnologie. Sono solo alcuni dei tanti temi che verranno affrontati al Festival del Giornalismo di Perugia, in programma dal 3 al 7 aprile nel centro storico ...

A 'Verso il Festival del Lavoro' welfare azienDale e produttività : welfare aziendale per aumentare la produttività delle aziende . E' uno dei temi che è stato al centro della seconda giornata di ' Verso il Festival del lavoro ', l'evento voluto dai consulenti del ...

