«Amici 18» | Ricky Martin è il primo coach del serale

vanityfair

(Di sabato 16 marzo 2019) C'è posta per te 2019: la prima puntataC'è posta per te 2019: la prima puntataC'è posta per te 2019: la prima puntataC'è posta per te 2019: la prima puntataC'è posta per te 2019: la prima puntataC'è posta per te 2019: la prima puntataSabato 30 marzo parte ildella nuova edizione di, il talent show di Maria De Filippi che, dopo la formula delle pedane del 2018, sceglie di ritornare alla divisione in due squadre e con i direttori artistici. Appunto, ma chi saranno? Nelle scorse settimane era partito il toto-e in Rete si erano fatte largo diverse possibilità. Dal ritorno di Nek, che aveva già ricoperto il ruolo insieme a J-Ax nel 2017, alla coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro.Invece, la De Filippi ancora una volta stupisce tutti e punta in alto (e lontano), assoldando il cantante portoricano, recentemente più in vista per le sue vicende personali che per ...

repubblica : 'Amici 2019', Ricky Martin primo coach del serale [news aggiornata alle 21:29] - tessy_94 : RT @trash_italiano: GRAZIE MARIA DE FILIPPI. #Amici18 - VelvetMagIta : Colpo grosso per #MariaDeFilippi! Uno dei due direttori artistici del Serale di #Amici sarà #RickyMartin! Tutte le… -